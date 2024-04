"KAO MAJKA NE MOGU NI DA IZGOVORIM ŠTO MISLIM DA SU URADILI" Major policije otkriva zašto bi se obustavila potraga za telom Danke

BEOGRAD - Prošlo je pet teških dana otkad je Srbiju pogodila strašna vest da je malena Danka Ilić (2), za kojom se tragalo 10 dana, ubijena uBanjskom polju kod Bora.

Njeno telo, nažalost, još nije nađeno. Nemio događaj koji se desio u međuvremenu zakomplikovao je situaciju - reč je o iznenadnoj smrti brata osumnjičenog za ubistvo devojčice, koji je priznao da je pomogao bratu da se reši tela.

Ta činjenica mogla bi da utiče na istragu, pošto je bio jedna od ključnih osoba koje mogu da pomognu u potrazi za telom Danke.

"Ne mogu da izgovorim to što mislim da su uradili sa telom"

Iako su osumnjičeni u potpunosti priznali zločin koji su počinili, jedno je i dalje misterija - gde i kako je skriveno telo Danke. Policija i danas nastavlja sa pretraživanjem svih lokacija gde bi moglo da bude telo ubijene devojčice, a majorka policije Bojana Otović Pjanović ističe da ima više verzija zbog čega osumnjičeni ne žele da otkriju lokaciju tela.

- Može biti da su saznali, raspitali šta nosi to telo, strah od svega toga i da zaista u ovom trenutku ne znaju, da su više puta premeštali. A može biti i da su uradili još nešto monstruoznije sa telom deteta. Kao majci i čoveku mi je teško da kažem to što mislim da su uradili. Ne mogu da izgovorim to što mislim da su učinili - izjavila je Bojana Otović Pjanović.

Majorka policije ističe da želi zbog porodice ubijene Danke Ilić da se telo što pre pronađe, kako bi roditelji mogli da sahrane svoje dete.

- Ne ide u prilog što prolazi dan za danom, ali najveća želja mi je da roditelji pronađu svoj mir - kaže major policije.

Istakla je i da osumnjičeni mogu da odgovaraju za teško ubistvo iako nema tela, kao i da je prikupljeno dovoljno materijalnih dokaza.

Kada se obustavlja potraga

Otkrila je i u kom momentu potraga može biti obustavljena.

- Želim da verujem da ćemo naći telo. Kada budemo imati okolnosti da je besmisleno tražiti telo, svakim danom potrage i što duže traje, sve manje informacija iz tela možemo dobiti, zbog samog procesa - rekla je Otović Pjanović

- Ovo zaista, nije normalno, prirodno... Ja nemam reči za njihov postupak, svirepo je blaga reč - rekla je.

S. J. i D. D, koji su uhapšeni zbog sumnje da su ubili Danku Ilić, saslušani su u petak uveče, a juče im je određen pritvor. D.D. je pred tužiocem priznao zločin, dok se S.J. branio ćutanjem. Obojici je potom određen pritvor do 30 dana.

