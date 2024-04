"PROPIO SE KAD MU JE MAJKA ZABRANILA DA OŽENI DEVOJKU KOJU JE HTEO!" Meštani Zlota o ubici Danke: "TELO JE MOGAO DA BACI BILO GDE"

Meštani sela Zlot kod Bora odakle je osumnjičeni Dejan Dragijević (50) koji se sumnjiči da je 26. marta zajedno sa kolegom iz borskog JKP "Vodovod", Srđanom Jankovićem (50), počinio teško ubistvo devojčice Danke Ilić (2), kažu za Kurir "da se Dejan promenio i odao alkoholu kada mu je majka pre 20 godina zabranila da se oženi devojkom kojom je hteo".

Podsetimo, Dragijević i Janković terete se da su pod dejstvom alkohola 26. marta službenim kolima "fijat pandom" u Banjskom polju udarili devojčicu, a potom je suvozač Dejan, kako je sam priznao na saslušanju, uzeo dete i stavio ga u kola. Kako je ispričao, kada se devojčica probudila udavio je rukama i bacio na deponiju. Dragijević je, na sasluđanju u tužilaštvu, rekao i da je telo premestio 28. marta i da su mu u tome pomogli otac Radislav (73) i brat Dalibor (40). Inače, Dalibor Dragijević je preminuo dan nakon što ga je policija privela.

dejan dragijević inspektorima pokazuje kako je došlo do nesreće, a zatim i do ubistva foto: Nemanja Nikolić

U kući Dragijevića u selu Zlot trenutno se nalazi samo Svetlana, Dejanova i Daliborova majka, a Radisavljeva supruga. Komšije su i dalje u šoku zbog ove porodice, a kako vreme odmiče oni "odmotavaju film" i sećaju se njihovog, kako kažu, čudnog ponašanja.

- Svetlana je često imala smernice kako treba da izgleda Dejanova buduća žena, nijedna joj nije bila dobra. Dejan je, koliko se sada sećam, pre nekih 20 godina hteo da se oženi devojkom iz susednog sela, međutim, Svetlana nije dala. Nije joj bila dobra "za kuću". Devojka se nakon toga udala za drugog, a Dejan se propio - navode meštani Zlota i dodaju:

- Nakon toga mi ne znamo da li je on imao neku ženu. Ni ovaj njegov brat Dalibor, što je umro pre nekoliko dana, ni on nije bio oženjen. Dejan je tako godinama životario, radio je u "Vodovodu", a porodično su se bavili i ugradnjom stolarije. Meni je pre nekoliko godina stavljao prozore i vrata, Jeste pio, ali kao i svi majstori, nisam to uzela za zlo. Kada sam čula šta je uradio, proklela sam ga.

svetlana dragijević, majka i supruga osumnjičenih za teško ubistvo devojčice foto: Kurir televizija

Kako su nam dalje objasnili meštani, Dejana su nakon 26. marta viđali ispred lokalne prodavnice kako pije pivo.

- Znao je sa meštanima da pije ispred prodavnice, to je radio i njegov brat. Nije se ponašao drugačije, nego isto kao i do sada. Ma nije se moglo ni naslutiti da je takav monstrum - kažu komšije osumnjičenog i dodaju:

- Zloćani su ogorčeni, verujte, da ga puste na slobodu sad, meštani bi mu presudili! Evo, ja sam stariji čovek, a kad pomislim da je neko spreman da uzme to malo pile i ubije ga, pa ja bi mu presudio. Pomno pratim vesti i na svaku novu informaciju ja se naježim.

radoslav dragijević pre nego što je uhapšen osudio postupak svog sina dejana dragijevića, a potom i on uhapšen kao saučesnik foto: Nemanja Nikolić

Selo Zlot, kako su nam objasnili njegovi žitelji, ima veoma nepristupačan teren.

- Dejan, ako je sakrio telo ili ga bacio negde, mogao je to da uradi bilo gde, s obzirom da je teren nepristupačan i imamo mnogo tih nekih skrivenih mesta do kojih niko od nas ne ide. Ne isključujem mogućnost da su mu brat i otac pomogli, ali pomalo sumnjamo u to. Telo deteta mogli su da ostave bilo gde, jer su svaki kamen znali. Ma, poznaju selo kao svoj džep, kao i svako od nas - kažu oni i nastavljaju:

- Mnoge kuće, imanja, vikendice su pretresene upravo kako bi se otkrilo nešto. Pretražena je i Lazareva pećina, koja je inače puna podzemnih voda i unutra ima jezeraca. Takođe, kaže komšija da je video policiju i oko manastira, sve pretražuju u nadi da će naći Danku. Ko zna šta su uradili sa malom devojčicom. Nadam se da će je pronaći.

dalibor dragijević odveo inspektore na 20 lokacija na kojima nije nađeno telo, a potom preminuo foto: Printscreen/Facebook

Pa da podsetimo, Dejanov brat Dalibor koji se sumnjičio da je pomogao bratu da premesti telo sa deponije na za sada nepoznatu lokaciju, preminuo je u nedelju u prostorijama policijske stanice Bor, gde mu je bilo određeno zadržavanje do 48 sati. Kako smo prenosili, Dalibor je inspektorima priznao da je pomogao bratu i dao čak 20 lokacija gde se nalazi devojčica. Timovi MUP-a pregledali su sve te lokacije, ali bezuspešno telo još uvek nije nađeno. Potraga za telom devojčice Danke Ilić i dalje traje na nekoliko lokacija u blizini Bora.

hapšenje osumnjičenih za ubistvo srđan janković i dejan dragijević foto: Nemanja Nikolić

Radoslav Dragijević saslušan je prekjuče u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, koje vodi istragu ubistva devojčice, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem. Tokom jučerašnjeg dana u prostorijama tužilaštva saslušana je i Svetlana Dragijević.