DEJAN NIJE JEDINI! UBILI, PA BESRAMNO IŠLI U POTRAGU ZA ŽRTVAMA: I ove ubice su GLUMILE da pate! 3 zločinca povezuje ista stvar

Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot kod Bora, koji je osumnjičen da je počinio teško ubistvo male Danke Ilić (2) sa svojim kolegom iz borskog JKP Vodovod Srđanom Jankovićem (50) tog 26. marta učestvovao je u potrazi za devojčicom, iako je prethodno počinio zločin! Nažalost, ovaj potez osumnjičenog radnika Vodovoda nije jedinstven, jer imamo nekoliko primera gde su ubice nakon zločina tragali za svojim žrtavama i ponašali se sasvim normalno posle počinjenog svirepog krivičnog dela.

Podsetimo, Dragijević je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, opisao da je 26. marta u Banjskom polju došlo do saobraćajne nesreće dok je sa kolegom Jankovićem bio na terenskom radu. Nakon nesreće devojčicu je stavio u kola, a kada se probudila, kako je ispričao, zadavio je rukama. Njeno telo bacili su na obližnju deponiju na Banjskom putu.

dejan dragijević priznao da je ubio devojčicu danku ilić foto: Nemanja Nikolić

Kako je Dragijević na saslušanju u nadležnom tužilaštvu naveo, on se na deponiju vratio 28. marta i uz pomoć oca Radoslava (73) i brata Dalibora (40) premestio telo na za sada nepoznatu lokaciju.

- Kada je objavljena vest da je devojčica Danka Ilić nestala, Dejan Dragijević je sa kolega iz JKP Vodovod iz Bora učestvovao u pretrazi terena, tačnije pretraživao je blizinu imanja koje je u vlasništu porodice njene majke Ivane Ilić - navodi sagovornik i dodaje:

- Dragijević je, kako nam je otkrio njegov prijatelj i kolega iz borskog Vodovoda, tokom potrage za detetom pričao "da je džabe traže jer je ona oteta." Dejan se nakon tog 26. marta ponašao kao i pre toga, po ponašanju nije moglo da se uoči ništa sumnjivo.

rekonstrukcija kako je došlo do saobraćajne nesreće u banjskom polju foto: Kurir

Da Dejan Dragijević, nije jedini osumnjičeni ubica koji je nakon zločina tragao za svojom žrtvom, pokazuje i slučaj od 26. septembra 2021. godine iz sela Moravac kod Aleksinca. Naime, bivši vatrogasac Goran Džonić te kobne večeri namamio je, a potom zverski ubio svog brata od tetke Gorana (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i njihovu čerku Lidiju Đokić (25). Danima je bila potraga za nestalom tročlanom porodicom koja je se te večeri iz sela uputila u Aleksinac gde su živeli i držali menjačnicu. Tokom potrage za nestalim Đokićima okrivljeni bivši vatrogasac aktivno je učestvovao u njihovom pronalaženju.

- Na seoskom bademu kraj Južne Morave 2. oktobra pronađena su ugljenisana tela Gorana, Gordane i Lidije i to u rupi koja je ranije iskopana, prekrivena smećem, lišćem i granama. Tela tročlane porodice bila su jedno do drugog, a istražitelji su najpre videli da jedna ruka viri iz šiblja. Tela su navodno identifikovana pomoću nakita koji su imale Gordana i Lidija - podseća izvor i dodaje njihov spaljeni automobil "pasat" pronađen nedaleko od Tešice, tačnije 12 kilometara od mesta gde su nađena tela.

ubijena porodica goran, lidija i gordana đokić foto: Privatna Arhiva

Porodica Đokić sahranjena je 7. oktobra 2021. na lokalnom groblju u Moravcu, a na sahrani je bio i Goran Džonić koji je čak i glumio ucveljenog rođaka. Naime, 21. oktobra Džonić je uhapšen, a tokom istrage nakon monstruoznog zločina utvrđeno je da je imao plan, ali je iza sebe ostavio brojen dokaze.

Ubijeni Goran Đokić godinama je, podsetimo, držao menjačnicu i imao je jako puno novca. Pare je držao u napravljenim bunkerima u "pasatu", ali i na drugim skrivenim lokacijama u kući. Ubijeni je, kako smo tada pisali, imao i puno dužnika, a među njima bio je i Goran Džonić koji je iz improvizovanog sefa u kolima uzeo 43.000 evra. Novac je zatim zakopao u dvorištu svog sina. U danima posle zločina vratio je i dug od 8.000 evra, koji je takođe, pozajmio od rođaka i to je jedna od stvari koja ga je odala.

okrivljeni goran džonić foto: Privatna arhiva

- Goran Džonić je tokom istrage naveo i da su mu u zločinu pomogli sinovi, koji su takođe, bili osumnjičeni, ali se kasnije utvrdilo da oni nemaju nikakve veze sa teškim ubistvom. Džonić je tokom suđenja u Višem sudu u Nišu negirao da je izvršio krivično delo, iako je bilo dovoljno dokaza protiv njega - navodi izvor i dodaje da je i Dejan Dragijević rekao "da su mu nakon zločina pomogli otac i brat", identično kao i okrivljeni Džonić koji je za saučesništvo optužio sinove.

Viši sud u Nišu osudio je prvostepeno Gorana Džonića na doživotnu robiju zbog brutalnog ubistva svojih rođaka, a potom je predmet uzeo Apelacioni sud u Nišu nakon žalbe koju je uložio na datu presudu.

ubijeni nikola ostojić i filip gavranović godinama bili dobri prijatelji foto: Privatna Arhiva

I staklorezac Filip Gavranović tog novembra 2017. tragao je za svojim najboljim prijateljem Nikolom Ostojićem, inače vlasnikom pekare, kog je ubio iz koristoljublja, a njegovo telo ostavio je u svojoj staklorezačkoj radnji u Resavskoj ulici u Beogradu. Staklorezac je kada se otkrilo da Ostojića nema, kao "pravi prijatelj" učestvovao je u potrazi za njim, tešio Nikolinu suprugu i maksimalno se aktivirao oko potrage. Tri dana kasnije, tačnije 6. novembra 2017. Nikolino telo nađeno je u Filipovoj radnji.

Staklorezac je, u jeku potrage, čak i ometao i potragu za nestalim, tako što je uzeo njegov telefon i šetao se u lokalitetu kako bi ispalo da je Ostojić tu negde.

- Utvrđeno je da je Filip Gavranović određeni period pozajmljivao novac od Ostojića sa kojim se intezivno družio. Znao je da pekar sakuplja i poseduje novac za finalnu realizaciju otkupa poslovnog prostora u kojem se nalazi njegova pekara. Kobnog dana njih dvojica sedeli su u kafiću i pili alkohol, a potom su otišli do staklorezačke radnje. Gavranović je Ostojiću naneo najmanje 26 udaraca čekićem po glavi, usled kojih je preminuo - podseća izvor i dodaje:

uviđaj nakon što je pronađeno telo ubijenog u radnji filipa gavranovića u centru beograda foto: Marina Lopičić

- Staklorezac je telo pekara ostavio u paravanu odvojenom delu radnje i našao se sa ženom I. S. koja je prethodno telefonom insistirala da iste večeri vrati dug Luki Žižiću od 2.000 evra.

Inače, Žižić je ubijen u aprilu 2022. godine u svom lokalu na Novom Beogradu. Kako se navodi u optužnici, okrivljeni se nakon toga vratio do svoje radnje, uzeo Ostojićevu torbicu izdvojio deo novca koji je poneo sa sobom, a torbicu i deo novca i ličnih stvari ostavio u fioci i ponovo se našao sa I.S, koja ga je i dalje čekala u kolima kada joj je pokazao rukama novac u iznosu od 1.800 evra. Na suđenju u Višem sudu u Beogradu priznao je da je ubio pekara i "da mu je jako žao što je to uradio." Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Filipa Gavranović za krivično delo teško ubistvo i to na 30 godina zatvora.

