PATOLOG OTKRIO NAJVAŽNIJI ELEMENT U ISTRAZI UBISTVA MALE DANKE: Evo šta utiče na sve manje šanse da se utvrde svi detalji zločina

Patolog Radoslav Radosavljević izjavio je danas, povodom ubistva dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora, da biološki materijal devojčice može da se nađe na svim predmetima sa kojima je ona došla u kontakt - odeći, obući, igračkama, kao i na lišću ukoliko je na njega pala krv iz rane ili povrede.

On je za Tanjug istakao da je DNK neprikosnoven metod u identifikaciji tela i najvažniji elemenat u istrazi, jer DNK profil devojčice mora da se poklopi sa DNK profilom njene majke, odnosno krvnih najbližih srodnika.

Na pitanje da li su, kako prolazi vreme od ubistva Danke Ilić, manje šanse da se utvrde svi detalji ubistva, Radosavljević je rekao da vreme koje prolazi čini to da dolazi do degenerativnih sekundarnih promena na telu, kao i da elementi spoljašnje sredine, poput vlage, visoke temperature, delovanje životinja mogu da dovedu do određenih promena.

Podsetimo, potraga za telom dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, za čiju smrt su osumnjičeni radnici JKP "Vodovod" u Boru Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50), nastavlja se nesmanjenim intenzitetom, a policija obilazi, pretražuje i kopa teren čak i tamo gde ljudska noga nije kročila, izjavio je državni seketar MUP-a Željko Brkić i objasnio da teza "tela nema" ne može da ugrozi istragu i osumnjičene oslobodi odgovornosti.

Državni sekretar ističe da ima dokaza i materijalnih i ličnih koji potkrepljuju priznanje, ali da "o njima ne može da govori".

- Tužilaštvo vodi računa o njima, o tome na koji će način izaći s njima u javnost, kao i o njihovom dokaznom kredibilitetu. Ta činjenica da još ne postoji telo ni na koji način ne uskraćuje mogućnost suda da u skladu s drugim dokazima i drugim saznanjima donese presudu.

Inače, sahrana Dalibora Dragijevića, koji je osumnjičen da je bratu Dejanu Dragijeviću zajedno s njihovim ocem Radoslavom pomogao da sakriju telo male Danke, održaće se danas na Novom groblju njegovog rodnog mesta, u Zlotu, gde se od ranih jutarnjih časova priprema sve za sahranu, s obzirom na to da grobari od juče rade na kopanju. Kako nezvanično saznajemo, sahrana će se obaviti u 14 časova, a posmrtni ostaci Dalibora Dragijevića stići će u Zlot pravo iz Niša.

Međutim, kako su nam grobari danas rekli, u žurbi su kako bi završili na vreme, pošto ih je policija u toku jučerašnjeg dana prekidala u poslu blokadom ovog mesta.

