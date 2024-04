ŠTA SE DEŠAVA SA SUSPENDOVANIM STRAŽARIMA IZ PADINJAKA? Bivši upravnik zatvora sve otkrio: Ovo im sledi, BEZ OBZIRA na odluku suda

Devetnaestog marta objavili smo informaciju da je nesrećni starac, 74-godišnji Stanimir Brajković umro u KPZ Padinska skela nakon višenedeljnog mučenja.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je istog dana saopštila da su pokrenuti disciplinski postupci protiv sedam zaposlenih u ovom zavodu. Upravnik je suspendovan, doduše, pomeren samo na drugu poziciju.

Ovim povodom, radi obrazloženja epiloga ove situacije, gost "Pulsa Srbije" bio je Trivun Ivković, bivši upravnik zatvora.

Prvo je obrazložio zbog čega je potrebno da reaguje zaštitnik građana, kada je apsolutno jasno da je nesrećni starac umro posle višenedeljnog mučenja:

- Mislim da on ne bi reagovao da mi nismo među prvima spomenuli taj slučaj i tako ga otvorili. Rekli su da je bilo propusta, nismo rekli da je bilo namernih propusta, ali je činjenica da je zatajila straža. Pazite, raspored privedenih lica radi načelnik straže sa nadzornikom i stražarima. Oni planiraju ko će sa kim da bude, da su približnog dela i godina. Upravo je to ovde bila greška. Neko od 74 godine je bio sa mladićima koji su puni energije i svega, a verovatno su bili i narkomani, a sa njima je uvek jako opasno, oni kada su u krizi oni i stolice grizu. I koga su našli, pa tog čoveka koji nije smeo ni da reaguje, a i kada bi, isto bi se završilo. Nije to ni njegova krivica, već nadzornika, koji bi trebalo da vrši nadzor stražara, koji bi trebalo da obiđu ćeliju. Nije praksa da se u zatvoru pišu izveštaji, ali imaju kolegijume, gde svako iz svog domena iznosi stanje, a doktor je verovatno smatrao da ne bi trebalo da informiše upravnika, mislio je da je to neka povreda. Neće se to završiti samo na stražarima, to je kolektivno.

Potom je izneo njemu poznate informacije o ljudima koji su suspendovani:

- Oni su suspendovani, čekaju disciplinski sud, biće odrađeno kao suđenje, imaju pravo na advokata, a mislim da će se to završiti u narednih šest meseci. Ne znam da li je podneta neka krivična prijava, ali ako je podneta, ti koji su osuđeni, neće se vratiti na posao. Ukoliko upravnik bude konstantovao da su tu bili ozbiljniji propusti, oni će biti isključeni, bez obzira na odluku suda.

Potom je na pitanje zbog čega posle dva meseca nemamo rezultate istrage i ko koči čitav proces kada postoje apsolutno jasni dokazi:

- Da li se koči, pa vidite vi šta se sve dešava, ja ne vidim da tu ima problema da neko koči. Mislim da će sve to biti u nekom roku, a to samo tužioc zna. U roku od šest meseci moraju završiti disciplinski postupak, a sud će završiti kada smatra, prema tome, to je to.

