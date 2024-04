GLUMI VERNIKA, A UČESTVOVAO U MONSTRUOZNOM ZLODELU SVOG SINA! Otac ubice male Danke na Fejsbuku propagira veru, a ćuti gde je TELO

Radoslav Dragijević (73) iz sela Zlot kod Bora kome je određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je svom sinu Dejanu (50) nakon ubistva Danke Ilić (2) pomogao da premesti njeno telo, bio je veliki vernik ako je sudeći po njegovim objavama na Fejsbuku, dok je s druge strane ćuti o monstruoznom zločinu i neće da otkrije gde je telo devojčice!

Pa da podsetimo, devojčica Danka Ilić nestala je 26. marta na imanju u Banjskom polju kada je sa majkom Ivanom Ilić i trogodišnjim bratom došla do pojate gde godinama niko od porodice nije dolazio. Ivana Ilić prijavila je nestanak deteta, a istraga je išla u nekoliko pravaca, od kojih je jedan vodio ka Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću (50) iz sela Luka, radnicima borskog JKP Vodovoda.

radoslav dragijević pre nego što je uhapšen osudio postupak svog sina dejana dragijevića, a potom i on uhapšen kao saučesnik foto: Nemanja Nikolić

Radoslav Dragijević koji je uhapšen 6. aprila zbog sumnje da je pomagao sinu Dejanu nakon zločina, ima dva profila na društvenoj mreži Fejsbuk. Kako se može videti Radoslav je često objavljivao fotografije svetinja koje je posetio u društvu porodice i prijatelja. Takođe, objavio je i nekoliko crkava i manastira, ali nije izostavio da objavio i osumnjičenog sina Dejana. Naime, on je dva puta objavio fotografiju svog sina dok se u pozadini čuje pesma.

Radoslav Dragijević je pored propagiranja vere na svojim profilima na društvenim mrežama često objavljivao i prirodu, predele sa najviših uzvišenja. Po tome možemo zaključiti da je i on dobro poznavao teren sela Zlot, ali i borski okrug koji pripadnici MUP-a sa svojim timovima danonoćno pretražuju svaki kamen kako bi pronašli telo devojčice.

hapšenje dejana dragijevića foto: Nemanja Nikolić

Selo Zlot, kako su nam objasnili njegovi žitelji, ima veoma nepristupačan teren.

- Ako su sakrili telo ili ga bacio negde, mogli su to da uradi bilo gde, s obzirom da je teren nepristupačan i imamo mnogo tih nekih skrivenih mesta do kojih niko od nas ne ide. Ne isključujem mogućnost da su Dejanu brat i otac pomogli, ali pomalo sumnjamo u to. Telo deteta mogli su da ostave bilo gde, jer su svaki kamen znali. Ma, poznaju selo kao svoj džep, kao i svako od nas - kažu za Kurir meštani.

Radoslav Dragijević govorio je za Kurir nakon što je njegov sin Dejan uhapšen zbog teškog ubistva devojčice, koju je po sopstvenom priznanju u tužilaštvu, 26. marta kao suvozač u službenim kolima marke "fijat panda" udario, a potom stavio u kola i rukama zadavio kada se probudila.

Fotografije pretrage imanja Dragijevića i sela Zlot

1 / 9 Foto: Uroš Arsić/Mondo

- Ja ne znam šta više da kažem, potpuno sam iznenađen šta nas je ovo snašlo. Pritom ja sam srčani bolesnik, Hitna pomoć je dolazila da pomogne meni i supruzi, a jutros su mi odveli i drugog sina kako bi ga ispitali. Mi sada ništa ne znamo još, ako je kriv, onda i treba da odgovara, policija neka radi svoj posao, ja ništa ne znam - rekao nam je Radoslav samo dan pre hapšenja:

- Ne mogu da se setim ni kog dana su mi odveli sina, mi smo lošeg zdravstvenog stanja, nisam pri sebi baš, znam da je policija dolazila na imanje, ali ovde ništa nisu našli. A nisam mogao da znam da se nešto čudno dešava sa Dejanom, nismo nešto pričali ovih dana, ode samo na posao i vrati se i nisam primetio da se drugačije ponašao.

rekonstrukcija kako je došlo do saobraćajne nesreće u banjskom polju foto: Kurir

Nakon ove izjave Radoslav Dragijević je uhapšen zbog sumnje da je pomogao sinu Dejanu da premesti telo Danke Ilić zajedno sa mlađim sinom Daliborom, koji je samo dan kasnije preminuo u prostorijama policijske stanice Bor. Potom je odvezen u Zaječar, gde se u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u tom gradu branio ćutanjem, tačnije iskoristio je svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem u ovoj delu istrage. Ni Dejanu, ni Radoslavu nije odobreno da prisustvuju sahrani Dalibora Dragijevića u četvrtak gde ga je jedino na večni počinak ispratila majka Svetlana sa nekolicinom rođaka, jer niko od komšija nije došao.