MOTOCIKLISTA POVREĐEN U KRAGUJEVCU: Hitno prebačen u Urgentni centar

KRAGUJEVAC - Motociklista (50) povređen je u Kragujevcu u Bulevaru kraljice Marije, kod obdaništa "Bubamara", nešto posle 10 časova.

Ekipa hitne pomoći zbrinula je povređenog i prevezla ga u Urgentni centar UKC Kragujevac.

Prema informacijama iz Zavoda za urgentnu medicinu, on je u ovoj nezgodi zadobio povrede koje nisu opasne po život.

Kako saznajemo od očevidaca, do nezgode je došlo kada je za sada neidentifikovani vozač automobila naglo skrenuo u traku kojom se kretao motocikl i, žargonski rečeno, "isekao" motoristu, tako da je on pao na kolovoz. Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj za to vreme nije bio u prekidu.

