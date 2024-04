"PUZALI SMO, VOJNIK DO MENE SE PRIDIGAO, A NEPRIJATELJ OTVORIO VATRU" Heroj sa Košara: Uradio sam OVO i metak me pogodio u nogu!

Gotovo svakog dana, u toku jedne godine, Srbija bi mogla da obeležava dan sećanja na borce koji su pali tokom ratova koji su pratili građenje naše otadžbine.

Srpski vojnik, vekovima unazad, samo je branio svoje granice i za to je više puta tokom istorije bio osuđen, nego nagrađen. Srpska vojska je tako branila svoje granice sa Albanijom na Košarama 1999. godine. Bedem jedine zemlje koju imamo branili su mladići od dvadesetak godina i specijalci 63. padobranske brigade.

Bitka na Košarama je samo jedan krug pakla kroz koji je prolazio tokom karijere specijalca u elitnoj jedinici, a više o tome je govorio upravo on, gost "Crne Hronike" bio je Mile Karanović, potpukovnik 63. padobranske brigade.

foto: Ministarstvo odbrane

Prvo se osvrnuo šta se zbilo u junu te 1999. godine:

- Završio sam Vojnu gimnaziju, akademiju, student sam magistarskih studija na Fakultetu političkih nauka. Doduše, 1989. godine sam završio akademiju i dobio raspored u Makedoniji. Još uvek godine prividnog mira. Izašao je konkurs za padobransku brigadu, a ja sam se javio da odradim osnovnu padobransku obuku. Vrlo brzo, već sledeće godine, sam završio višu padobransku obuku i već krajem te 1990. godine mi smo se obrali u Nišu u 63. padobranskoj brigadi. Uslovno rečeno, nismo uspeli ni da se raspakujemo, av već 26. juna po objavi rata, odnosno po dešavanjima u Sloveniji, kada je terotijalna odbrana krenula sa napadom na vojne jedinice, mi smo transportnom avijacijom preleteli iz Niša u Cerklje. To je faktički prvi borbeni zadatak.

Karanović se osvrnuo na momenat prvog dejstvovanja, kada je zadobio ratne povrede, odnosno metak u nogu.

- Naš zadatak je bio obezbeđenje aerodroma i ljudstva, a 27. jula, predveče, su krenula dejstva teritorijalne odbrane Slovenije sa minobacačima, odnosno počelo je granatiranje aerodroma. Vrlo brzo su naši izviđači otkrili odakle oni dejstvuju i vrlo brzo je doneta odluka da odemo da neutrališemo opasnost. Sa borbenom grupom sam izašao van aerodroma ka tom prvom naseljenom mestu, mrak je već uveliko pao, i tamo su nas sačekali u zasedi. Sreća ratnička ili ne znam kako bih to nazvao, ali mi smo puzali preko jednog polja, a prvi do mene, moj vojnik, je bio Slovenac. Pri tom prilasku selu, primetio sam da se on podigao, da je velika figura koju će primetiti i da će dejstvovati po njemu - krenuo je sa fascinantom pričom, pa nastavio:

- Tada sam se pridigao na laktove i kolena, u tom trenutku je počela pucnjava, a metak je prošao između mojih laktova i ranio me u nogu. Tada je počeo napad, paljba i borba na osnovu mog ranjavanja i pogibije Milana Rodića, po padobranskom kodeksu mi smo stekli pravo da nosimo crvene beretke i od 1992. godine nosimo bordo beretke.

S obzirom na to da su poštovali kodekse ratovanja, a viđali užase koji su se činili prema civilima, Karanović je pričao kako u tim situacijama dolazi do kontrole:

- Susretali smo se sa različitim situacijama, ali bez obzira na sve, čovek na nešto ne može da se navikne. Može da otupi, ali ne može to da prihvati kao takvo. Profesionalni vojnik ne može da vidi rasporenu ženu, ubijenu decu, spaljene starce, to pogađa ljude, pogađa ga kada pogine njegov prijatelj sa kojim je do pre pola sata pio kafu. Onda je vrlo teško raditi sa ljudima. Tu moramo da razgraničimo razliku između paravojnih jedinica i stvarno vojske i profesionalnih jedinica i policije naravno, gde se izuzetno vodilo računa da se ne prave ratni zločini i da se ne prave krvoprolića. Kada se naiđe na takvu situaciju, a nailazilo se, i kada vidite krv kod čoveka u očima i želju za osvetu, tada je velika uloga i starešine koji se isto oseća, ali mora da se obuzda da ne krene i da se ne napravi još veći zločin u želji za osvetom. Vi profesionalca, padobranca, specijalca, možete da obučite da on uzme oružje, otvori vatru, nišani, puca, ali je najteže naučiti specijalca da prelomi onaj mentalni deo da je on svestan da kada otvara vatru da ubija nekoga. Stalno govorim, mi smo se časno borili protiv neprijatelja. Taj deo kada se prevaziđe kod profesionalnca, onda obuka u ubijanju samo predstavlja puku tehniku.

Kurir.rs

