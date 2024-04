"DA DANKINA MAJKA BUDE SAMO NEKOLIKO METARA OD UBICA, TO NEĆEMO DOZVOLITI" Otkrivamo: Ovako će Tužilaštvo sprečiti njihov susret

Osumnjičeni za teško ubistvo Danke Ilić (2) prisustvuju davanju svake izjave svih svedoka u ovom mučnom slučaju. Oni po zakonu imaju to pravo, i mada je izuzetno retko da osumnjičeni to traže, ova dvojica su iskoristili to pravo.

Po proceduri, i majka ubijene Danke mora da se pojavi kao svedok pred tužilaštvom.

Samo nekoliko metara iza nje trebalo bi da sede osumnjičeni za ubistvo njenog deteta. Međutim...

foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva

- To nećemo dozvoliti. Žena je u šestom mesecu trudnoće. Da bude samo nekoliko metara od ubica, to ćemo sprečiti jer nam ljudskost tako nalaže. Mislim da će svi razumeti ovu našu odluku... Pa zamislite samo da ste u položaju te žene koja i ne zna gde je telo njenog deteta. Mi ćemo najpre pokušati da razgovorom ubedimo osumnjičene, ili njihove advokate, da dobrovoljno ne prisustvuju svedočenju majke - saznajemo u tužilaštvu.

Međutim, može se desiti da obojica, ili jedan od osumnjičenih, odbije ovaj predlog. Po zakonu, to može.

- U tom slučaju imamo drugo rešenje. Dodelićemo majci status osetljivog svedoka, što zakon predviđa i u tom slučaju njih dvojica ne smeju biti u sudnici. Ipak se nadamo da će dobrovoljno odustati, ali, nikad se ne zna - dodaju iz tužilaštva.

Podsetimo, mala Danka Ilić iz Bora, stara nepune dve godine, nestala je u utorak 26. marta. Istragom je otkriveno da je devojčica ubijena i to je saopšteno 4. aprila.

Dete su kolima, kako se sumnja, udarili Srđan Janković i Dejan Dragijević. Nesrećna devojčica je bila živa posle udarca, ali je udavljena. Otac i brat Dejana Dragijevića su uhapšeni zbog sumnje da su pomagali u zločinu.

Dalibor je preminuo u pritvoru, dok je Radetu određen pritvor.

Za Dankinim telom i dalje se traga.

