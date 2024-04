OTKRIVEN IDENTITET SRBINA KOJI JE PAO U MORE ZBOG TONE KOKAINA Smislili SMOTAN PLAN pa potegli noževe! Ostali kratki za 20 miliona

Španska policija je u akciji kodnog naziva Grajuela (čavka) razbila jednu od najvećih mreža za trgovinu drogom, kada je zaustavila brod natovaren sa 1.200 kilograma droge. Među njegovom posadom bio je i srpski državljanin Radomir Z. koji je bio zadužen da čuva zalihe u ime istočnoevropske organizacije kojoj je poslata ova pošiljka vredna 20 miliona evra.

Kako navode lokalni mediji Radomir Z. je uhapšen 5. aprila, pošto je pao u more, jer je nožem napao člana posade koji je kokain pokušao da baci u vodu kada ih je policija opklolila njihov brod na kojem je pored droge bila i stoka.

04:37 Razbijena najveca narko-banda u Gibraltarskom moreuzu

Kako navode brod je prešao Atlantik da bi pristao na sledeće odredište, Egipat, nakon što je prešao Gibraltarski moreuz."Dok se približavao poluostrvu, negde između Uelve i Kadiz , krijući se, u susret su im išli policajci. Na brodu za drogu bila su dva Galicijana i jedan čovek iz Kadisa. Ivan Abal, sa sedištem u Baru, sa nadimkom El Rubio, i Santjago R., iz Kambadosa , navodno su bili galicijski glumci. Prema informacijama iz istrage Rubio je bio na čelu posade i na kormilu, koje je kontrolisalo više od 600 konja koji su pokretali čamac, ističe portal "Lavozdegalicia"

foto: Španska policija

Sastali su se na otvorenom moru sa brodom gde su uzeli najmanje 627 kilograma kokaina od 1.200 utovarenih na ovaj brod pre nego što su isplovili sa kolumbijskih Kariba. Srbin Radomir Z. ukrcao se na jedrilicu sa dvojicom Galicijana i Kadižaninom kako bi nastavili da obezbeđuju bezbednost zaliha. Čamac sa drogom je potom krenuo ka Španiji. Put do Poluostrva je bio miran. Međutim, 5. aprila na moru su ih presreli policijski čamci i helikopteri.

1 / 16 Foto: Španska policija

Uhapsila ga Civilna garda

Jedan od dvojice Galicijana je shvatio da je rešenje za njihove probleme bilo bacanje robe u more. Bala je bilo malo, manje od pet, ali to je iznerviralo Radomira Z., koji zapravo trebalo da drogu prati i svojim životom čuva svaki gram. Prema informacijama iz istrage, Radomir se tada bacio na čoveka koji je bacao drogu u more i napao ga je nožem koji je imao kod sebe. Tom prilikom zadao mu je nekoliko posekotina i udaraca, dok je vozač čamca pokušavao da pobegne policiji. U jednom trenutku Radomir je ispao sa čamca i završio je u moru. Odmah ga je policija uhapsila a potera za čamcem je nastavljena

Postoje i video snimci agenata Civilne garde koji skupljaju bale koje su stigle do obale. Nedaleko, dvojica Galicijana, jedan sa posekotinama po telu posle borbe sa Radomirom Z., i građanin Kadiza uspeli su da pristanu na kopno, iskrcali čamac sa skoro celim zalihama i nastavili trčati. Možda su mislili da ih niko neće identifikovati.

Deset dana kasnije, prošlog ponedeljka su uhapšeni.

Kurir.es/lavozdegalicia.es