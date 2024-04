DA LI OVO KRIJE ISTINU U ISTRAZI UBISTVA MALE DANKE? Najnovije informacije, veštači se i MOTORNA TESTERA uzeta iz kuće Dragijevića

Devojčica Danka Ilić (2) ubijena je 26. marta u Banjskom Polju kada je sa starijim bratom i majkom Ivanom Ilić bila na porodičnom imanju, za ubistvo su osumnjičeni radnici JKP Vodovod Bor Srđan Janković (50) i Dejan Dragijević (50).

Telo i dalje nije pronađeno, a prema nezvaničnim informacijama, na veštačenju su predmeti iz kuće porodice Dejana Dragijevića u selu Zlot.

"Osim vozila, veštače se i lopate, kao i motorna testera koja je uzeta iz kuće porodice Dejana Dragijevića", rekao je izvor upućen u istragu.

Podsetimo, Dejan Dragijević je u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru izneo detalje ubistva, ali nije želeo da otkrije gde se nalazi telo ubijene devojčice.

O zločinu nije želeo da govori Srđan Janković (50).

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru saslušani su i Dankini roditelji, Ivana i Miloš koji su, kako se navodi, opisali kako je izgledao kobni dan kada im je nestala ćerka.

Dok su davali iskaz u istoj prostoriji sedeli su i osumnjičeni za ubistvo deteta.

Pre saslušanja otac ubijene Danke dao je kratku izjavu.

- Smrtna kazna za njih je malo, oni treba da robijaju do kraja života. To su monstrumi, ono što proživljavamo sve vreme je neopisivo. To može da razume samo onaj ko je roditelj. Policija nam je više puta dolazila, uzimala razne Dankine stvari, nista ne znamo, ni za tu krv na putu, ni u kolima, ni ništa. Nama nije jasno zašto nisu zvali Hitnu pomoć, zasto nisu pomogli, nego su ovo uradili. To što Ivana i ja trpimo sve vreme je strašno, zovu nas razni ljudi, vređaju, svaljuju krivicu na nas. Ja sam morao da tražim da promenim broj, ne možemo više...Kada se sve završi mi cemo izaći u medije i sve ćemo reći - rekao je on.

Kratku iujavu dao je i Dankin deda, Milan, koji je rekao da u njemu i dalje tinja neka iskra da mu je unuka živa.

"Iako sam i dalje u šoku, u meni i dalje tinja neka iskra, jer nijednog traga nema... Mi smo u stalnom kontaktu sa policijom, dobijamo sve informacije koje su važne za istragu. Možemo da pozovemo u bilo koje doba dana i pitamo sve što nas zanima. Mene ovde svi poznaju i pamte po rukometu. Želim da skinem ljagu sa porodice, pogotovu sa ove dece, ali o tome ćemo tek pričati", naveo je on.

