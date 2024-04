"BRANO MIĆUNOVIĆ UČESTVOVAO U POLITIČKIM ODLUKAMA CG!" Marković progovorio o crnogorskom donu: BIO JE SPONA KRIMINALA I POLICIJE

Crnogorski kontroverzni biznismen Branislav Brano Mićunović sahranjen je 21.aprila na lokalnom groblju u Moštanici kod Nikšića, a njegovoj sahrani prisustvovao je veliki broj ljudi, porodice, prijatelja i saradnika.

Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi Ljudi - nova snaga Srbije" i predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o crnogorskom donu.

foto: Kurir televizija

- Tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih godina znamo da se bavio prodajom cigara, akciznom robom. Međutim, jedan segment svima beži to je kada se Milo Đukanović rascepio sa pokojnim Momirom Bulatovićem i kad je trebalo da se isfinansira taj njegov projekat političke samostalnosti. Brano je valjda veoma pametno uložio svoj novac u tada novu partiju, DPS. Nema tu neke ljubavi između njih dvoje. Prosto je uložio taj svoj novac stečen na taj način i onda kreće ta bratska ljubav. Milo kako je jačao i jačao 30 godina, naravno da je deo kolača morao davati. Brano je bio između zla i dobrog, između policije i svih koji su uopšte u bezbednosti. Dakle, on je bio čovek koji se u to vreme pitao za sve - rekao je Marković i dodao:

- Njegova senka je pala kada su se ova dva klana pojavila. Sve je funkcionisalo do momenta dok nije pala krv, kasnije nije više mogao da pomiri ta dva klana. Kada su klanovi preuzeli, oni su svi nestali sa scene.

03:07 BRANO MIĆUNOVIĆ UČESTVOVAO U POLITIČKIM ODLUKAMA CRNE GORE! Blažo Marković o crnogorskom donu: Bio je spona kriminala i policije

- U svakom slučaju on je bio jedan, možda iza Mila Đukanovića, prvi čovek što se tiče svega. Čak je učestvovao i u političkim odlukama, ko će gde da bude, kako bi to sve radio. Treba da znate, ko da novac oni bira gde će ko da bude po funkcijama - dodao je.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

02:26 BLAŽO MARKOVIĆ