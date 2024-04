EVO KO SU SRPSKI PINK PANTERI KOJI SU HARALI ATINOM! Zoran i Slađan imali više lažnih identiteta, u zlatare ulazili KROZ RUPU

Srpski državaljani Zoran Jovanović (53) i Slađan Tešić, (50), za koje grči istražitelji veruju da su pripadnici kriminalne bande Pink Panter, uhapšeni su juče u Atini zbog sumnje da su od decembra 2023. godine opljačkali najmanje dve zlatare.

Kako navode lokalni mediji, Jovanović i Tešić kod sebe su imali i lažna dokumenta, prilikom pretresa grčki inspektori su pronašli nekoliko ličnih karti i lažnih vozačkih dozvola.

Pa da podsetimo, plen koji su odneli vredan je 315.000 evra, a pljačkali su zlatare po principu "rififi", odnosno to su radili tako što su tipovali lokale koji se nalaze tik do napuštene zgrade. Noću bi dolazili do napuštenog objekta, i uz pomoć alata pravili rupu na zidu zlatare. Ulazili su u lokal, pokupili bi plen, a potom se dali u beg.

- Srpski Pink Panteri kod sebe su imali lažna dokumenta u slučaju da budu uhvaćeni tokom akcije da mogu da podvale lažne isprave - navode između ostalog lokalni mediji.

Grčka policija odradila je pretrese na dve lokacije u Atini, tačnije u domu gde su živeli osumnjičeni Pink Panteri i u jednoj hotelskoj sobi koja je bila njihova "rezidencija".

- Inspektori su juče oko podne uočili dvojicu Srba kako šetaju Aristotelovom ulicom u centru Atine i tražili su od njih da ih legitimišu. Srbi su policajcima dali dokumenta, ali lažna. Dok je trajala provera o njihovom identitetu, jedan od njih je pokušao da pobegne, ali je ubrzo spretnom reakcijom policajca nakon nekoliko metara uhvaćen. Kada je pao u ruke policajaca pružao je snažan otpor, toliko da je gurao sa policijsklim službenicima - navode lokalni mediji.

- S druge strane, drugi osumnjičeni Srbin je prilikom legitimisanja pokazao lažnu hrvatsku vozačku dozvolu, na kojoj je bila njegova fotografija.

Grčki mediji su objavili i kada su se dogodile dve pljačke čiji plen je bio 315.000 evra.

- Prva pljačka dogodila se 29. decembra 2023. oko 5.48 sati, kada su osumnjičeni Srbi pomoću svog Rififi metoda opljačkali zlataru "Prigipo" u ulici Kolokotroni br 34 u Atini. Iz te zlatare odneli su veliku količinu nakita i zlata, čija je ukupna vrednost bila 169.000 evra - navodi grčki portal i dodaje:

- Druga pljačka dogodila se tri meseca kasnije, tačnije 21. marta u 6.07 sati, kada su Pink Panteri upali u zlataru "N.Billis" koja se nalazi na Trgu Omonija br 18 u Atini. Takođe, iz lokalu su izneli veliku količinu nakita i zlata, čija je ukupna vrednost 147.000 evra.

Kako se navodi, ovo verovatno nisu jedini lokali koji su bili na meti osumnjičenih Srba. Naime, Jovanović i Tešić su odranije poznati grčkoj policiji, a nekoliko puta su i osuđivani zbog raznih krivičnih dela.

Evo šta je sve zaplenjeno kod osumnjičenih Pink Pantera Prilikom fizičkog pretresa od jednog osumnjičenog je oduzeto: 1. Jedan mobilni telefon 2. Pedeset evra u kešu 3. Jedna platna kartica U istrazi sprovedenoj u njegovom domu u Aristotelovoj ulici br. 67 u Atini, pronađeno je i oduzeto: 1. Ručni alat za provalu 2. Tri sata 3. Deset komada zlatnog i srebrnog nakita, kao i lažni nakit 4. Automobil 5. Motor "honda" Prilikom fizičkog pretresa drugog osumnjičenog pronađeno je i oduzeto: 1. Dva mobilna telefona 2. Suma od sto evra 3. Jedna platna kartica 4. Jedna lažna hrvatska vozačka dozvola U uviđaju obavljenom u njegovoj sobi hotela "ALBION" u ulici Akominatou br. 20 u Atini, pronađeno je i zaplenjeno: 1. SIM kartice 2. Jedna platna kartica 3. Jedan kofer sa puno odeće 4. Automobil "opel astra"

