NAJŽEŠĆI OBRAČUN NA BEOGRADSKIM ULICAMA: Kako je umro organizator Arkanovog ubistva? AUDI SMRTI BIO BRŽI, znao da nema puno šansi

18. januar 2000. godine - Trostruko ubistvo u Interkontinentalu i likvidacija Željka Ražnatovića Arkana, nekrunisanog šefa srpskog podzemlja. U Srbiji je nastao muk, među mafijašima strah. Klupko je počelo ubrzo da se odmotava.

Mesec dana kasnije usledilo je krvavo proleće.

- Skole je inače bio jedan od tih žestokih momaka beogradskog asfalta, gore onog dela, Miljakovac i tako dalje. Naprosto bavio se svim i svačim. Bavio se i tim svojim prljavim zanatom. Činjenica jeste da je njegova likvidacija u javnosti, a i u podzemlju vezivana za to što je neko njega povezao sa likvidacijom Željka Ražnatovića Arkana. Tada se pričalo u podzemlju da je formirana grupa Arkanovih osvetnika i da su oni jednog po jednog ubijali - rekao je Božidar Spasić, nekadašnji operativac SDB-a.

Ubijeni su Radoslav Trljać, Bata Trlaja, Branislav Lainović Dugi i Zoran Davidović Ćanda. A onda je raznet hodnik u zgradi Zorana Uskokovića Skoleta. Osvetnici su već pratili svaki njegov korak. Uskoković je znao da je njegovo ime na listi smrti. Pokušao je da se odbrani uz pomoć medija:

"Nisam imao nikakav motiv da ubijem Arkana. Nema dokaza za to. Bavim se gradnjom objekata u Švetskoj i Španiji. Kao organizator ubistva u Interkontinentalu pomenut sam bez ikakvog razloga, jer poznajem neke od mladića umešane u zločin. Pošto nisam ni fudbaler, ni estradna ličnost da bih se u buduće pojavljivao u medijima, ovako sam samo hteo da pokažem da sam održao reč i došao kući, jer ne postoji razlog da to ne uradim"

Najopasniji egzekutor Sretko Kalinić u knjizi "Zemunski klan - Ko je ko" otkrio je da je Uskoković vozio blindirani automobil. Zbog toga je rešio da uzme ručni bacač "zolju".

"Deset puta sam razvlačio Zoksa na Košutnjaku i Bežaniji, ali baš kada sam ga čekao, nije ga bilo. Jedino na tim mestima je bilo sigurno da neće stradati niko nedužan", rekao je Kalinić.

Tog 27. aprila 2000. godine, Zemunci su dobili informaciju da je Skole stigao u tržni centar Vidikovac sa običnim Audijem A4. Uskoković je bio opušten, praktično je zaboravio da više nije u blindi.

"Dušan je vozio ludački brzo", otkrio je Kalinić. Za samo nekoliko minuta stigli su na Vidikovac. Skole je sa dva pripadnika obezbeđenja seo u svoj auto, a sa egzekutorima se sreo na prvoj raskrsnici.

Skole je tada spazio Audi smrti. Znao je da bez blinde nema puno šansi. Egzekutori su imali duge cevi, a on i njegova pratnja samo pištolje. Sve je trajalo minut i po, a kasnije Sretko Kalinić ispalio je smrtonosne hice.

Usledile su ratne scene. Skoletov vozač je nagazio u borbi za život. Kalinić je već rešetao, odmah je likvidirao pripadnika obezbeđenja.

- To je bio jedan od najžešćih obračuna na beogradskim ulicama. Počevši od čuvenih obračuna 90tih godina. Dakle, jedna jurnjava kolima, pucanje, bez obzira da li postoje ljudi negde ili ne, da li se kreću druga vozila. Jednostavno, ubice su u tom momentu donele odluku da Skole mora biti likvidiran. Dakle, bez obzira što je uspeo da beži kolima, što su pružali otpor pištoljima, definitivno to je jedan od najžešćih obračuna koji se dogodio u Beogradu u tim devedesetim i kasnim godinama, koji je podsećao i vratio Beograd na one čikaške ulice iz čuvenih čikaških vremena i američkih gangstera - istakao je Spasić.

U vreme atentata na Arkana, Skole je bio van Srbije. Očigledno je da je posle nekoliko meseci mislio da mu ne preti opasnost, a vrlo moguće je da je dobio i garancije o svojoj bezbednosti. Možda zato nije vozio blindirano vozilo, prešao je u obični Audi A4 i to mu je bila kobna greška. Istraga nije otkrila ništa, a egzekutor je sam rešio slučaj 15 godina kasnije i u svojoj knjizi je otkrio kako je presudio organizatoru Arkanovog ubistva. Verziju Sretka Kalinića niko nije demantovao.

