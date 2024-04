DRAMA U NOVOM PAZARU: Devojka nije htela vezu, pa je momak kindapovao? Detalji slučaja: Policija nije znala o kome se radi...

Tri osobe uhapšene su u Novom Pazaru zbog otmice mlade devojke iz tog grada.

Naime, otmičari su devojku sačekali ispred njene kuće, nakon čega su je nasilno ubacili u automobil. Očevici su odmah pozvali policiju koja je brzo reagovala i sprečila potencijalnu katastrofu.

Više informacija o ovom slučaju izneo je novinar Emir Ličina koji se javio direktno iz Novog Pazara.

- Na samom početku ću reći da je devojka sada na bezbednom i da je živa i zdrava. Zaista se prava drama dogodila u Novom Pazaru, upravo u naselju Parice koje se nalazi u samom centru grada. U večernjim satima oko 23.00 automobil je sačekao devojku ispred njene kuće i kada je ona izašla iz svog dvorišta, trojica muškaraca su nju nasilno ubacili u automobil. Ona je tom prilikom vikala, pokušavala da alarmira komšiluk kako bi joj neko pomogao, ali to se nije u tom trenutku dogodilo. Doduše, neko od komšija jeste pozvao policiju i zaista brzom i efikasnom reakcijom policije ovaj se slučaj brzo rešio - započeo je Ličina, pa nastavio:

- U tom trenutku policija nije znala ni o kome se radi, ni gde potencijalno može da ode taj automobil, ali su svi putni pravci bili zatvoreni i blokirani. I na svu sreću, automobil kojim su upravljali je policiji bio sumnjiv jer nije imao registarske oznake u naselju, odnosno selu, a policija je zaustavila automobil i tu pronašla devojku i njene otmičare. Kao što rekoh, ona je živa i zdrava i bez ikakvih povreda. Otmičari su odmah privedeni i određeno im je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će odgovarati za ovaj slučaj, odnosno pokušaj otmice. Važno je napomenuti da su to zvanične informacije koje imamo od policije.

Potom se osvrnuo na informacije od komšiluka, koji kažu da su se otmičar i deovjka poznavali:

- Nezvanične informacije, koje smo u međuvremenu saznali od komšiluka, je da su se devojka i momak poznavali, ali da ona nije želela da komunicira sa njim, odnosno nije želela da stupi u vezu, a on je to insistirao, pa je odlučio na ovaj način da je prisvoji. Kao što rekoh, na svu sreću to se nije dogodilo jer je policija brzo reagovala.

