STIGLI REZULTATI VEŠTAČENJA DEČAKA UBICE IZ NIŠKE BANJE! Zakazano saslušanje njegovih roditelja zbog zapuštanja deteta

U Osnovno javno tužilaštvo u Nišu pristiglo je psihijatrijsko veštačenje dečaka M.M. (13) koji je 5. oktobra 2023. godine brutalno ubio druga iz škole Andreja Simića (13) pa će nakon praznika početi saslušanje njegovih roditelja.

foto: Kurir/M.S.

Dečak ubica je krivično neodgovoran, ali je protiv njegovih roditelja OJT Niš pokrenulo krivični postupak zbog sumnje da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Postupak je stajao u mestu nekoliko meseci jer se, kako su objasnili u OJT Niš, čekalo na veštačenje M.M. da bi se preduzimali drugi koraci.

Mića i Sanja Simić, roditelji ubijenog Andreja, očajni su i revoltirani jer im je u tom postupku tužilaštvo dodelilo status svedoka dok dečak ubica ima status - oštećenog?!

- Nenormalno je to što nam je dat status svedoka, a ne oštećenih. Pričao sam sa mnogima iz oblasti prava i sudstva, svi kažu isto - mi ne možemo da budemo svedoci. To je toliko rigidno tumačenje zakona da to nije normalno. Mi smo dete izgubili na taj način na koji smo izgubili i apsolutno je nemoguće da nam daju bilo koji drugi status osim statusa oštećenih sa kojim možemo da učestvujemo u celom postupku. Da možemo da predlažemo radnje za koje smatramo da treba da se rade i isteramo celu priču do kraja.

foto: Marko Smiljković

"Maloletni ubica ima status oštećenog"

Punomoćnik porodice nastradalog dečaka, advokat Saša Knežević, kaže da je dobio nezvaničnu informaciju iz tužilaštva da je pristiglo veštačenje dečaka ubice iz Beograda i da je zakazano saslušanje njegovih roditelja. On je najavio pritužbu nadležnom tužilaštvu na odluku OJT Niš da roditeljima ubijenog Andreja dodeli status svedoka a dečaku ubici - oštećenog.

- Mi nemamo nikakve zvanične informacije jer nas ne tretiraju kao oštećene. Sva saznanja koja imamo su nezvanična. Obavestiću nadležno više tužilaštvo da smo iz medija saznali da odjednom nemamo status oštećenih u postupku protiv roditelja dečaka ubice, iako su nas u početku tretirali na taj način. Tražiću zvanično objašnjenje i podneti pritužbu na takvu odluku jer je neshvatljivo i neprihvatljivo da roditelji Andreja nemaju status oštećenih lica, a ja samim tim nemam status punomoćnika oštećenih u ovom predmetu. To znači da ne možemo da vršimo kontrolu i šta se zaista radi u predmetu, dok maloletni ubica ima status oštećenog – kaže Knežević.

Mića kaže da im nije jasno zbog čega se nisu preduzimale druge radnje u postupku dok se čekalo na veštačenje.

- Mi smo podneli predloge za saslušanje velikog broja svedoka koji potvrđuju to da je M.M. bio zanemarivan. Upravo je posledica tog zanemarivanja ovo što se desilo. Nema nikakvog razloga da se ti svedoci ne saslušavaju jer to nema nikakve veze sa veštačenjem M.M. Tražili smo i da se veštači mobilni telefon i kompjuter dečaka ubice što nije učinjeno, a i to može da se uradi nezavisno od veštačenja maloletnika – navodi Mića.

Saslušanje osumnjičenih

Portparol OJT Niš Vladimir Stanojević potvrdio je da je pristiglo psihijatrijsko veštačenje maloletnog M.M. i da se nastavlja dokazni postupak.

- Stiglo je veštačenje iz Beograda. Na osnovu tog veštačenja nastavlja se dokazni postupak tako što smo zakazali saslušanje osumnjičenih - rekao je Stanisavljević za Blic.

foto: Kurir/Marko Smiljković

Dečak ubijen sa 37 uboda

Podsećanja radi, Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju.

Vest o tragediji stigla je kada je dečak Andrej otišao kod druga M. M., nakon čega je trebalo zajedno da odu u školu. Nesrećni roditelji svog sina jedinca ispričali su tada da je Andrej to jutro bio kod kuće gde je radio domaće zadatke, a onda pre početka smene otišao je kod M. M., kada je došlo do nezapamćenog zločina.

Nevino stradali dečak izboden je čak 37 puta po telu, roditelji su bili u šoku kada je stigao obdukcioni nalaz.

- Nismo mogli da verujem kada je stigao obdukcioni nalaz na 16 strana, naš Andrej je imao 37 ubodnih rana, to je strašno. A u Tužilaštvu su rekli da se još uvek radnja ne vrši prema određenim licima, već se vrši prikupljane činjenica, a o dužini samog procesa još uvek je rano govoriti, iako ih to niko nije pitao, s obzirom na to da proces još uvek nije ni počeo - kaže izvor za Kurir.

(Kurir.rs / Blic.rs)

Bonus video:

01:19 ŽRTVA NIKAD NIJE KRIVA! Psihoterapeut Aleksandra Đurić o zlostavljenima: U patrijarhalnim sredinama žrve se omalovažavaju!