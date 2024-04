MMA BORAC IZ DISELDORFA DEMANTUJE DA JE UBIJEN: Aleksandar Stefanović za Kurir: Stradao je moj imenjak i dobar prijatelj, a ne ja!

Srpski državljanin Aleksandar Močević (38) ubijen je juče oko četiri časa ujutru, ispred jednog lokala u Diseldorfu u Nemačkoj, a osumnjičeni za njegovo ubistvo je, kako saznajemo, Albanac R.L. (52), koji je u Aleksandra pucao nakon kraće rasprave zbog kockarskih dugova.

Nakon pisanja stranih medija da je ubijen Aleksandar Stefanović iz istog grada u Nemačkoj, koji je inače poznati MMA borac, on se oglasio za Kurir i demantovao te navode, pre svega zbog uznemiravanja njegove porodice nakon objavljene strašne vesti, ali i toga što je on između ostalog veliki sportista i borac, te bi voleo da ga ljudi znaju po tome.

foto: Privatna Arhiva

- Pre svega moram da demantujem, strani mediji su preneli da sam ja ubijen, a to nije tačno, ubijen je moj imenjak i jako dobar prijatelj. Ja sam i dalje u šoku šta se desilo, pomažem oko organizacije njegove sahrane, a svi od rodbine me redom zovu. I to ne samo rodbina, od ranog jutra sam dobio preko 300 poziva, ljudi ne veruju da sam živ i da nisam uopšte ja taj o kome se piše - rekao je Aleksandar za Kurir.

Podsećanja radi, Aleksandar Močević (38), inače reper rodom iz Srbije, ubijen je juče rano ujutru ispred jednog lokala u Diseldorfu u Nemačkoj, a zbog sumnje da je u njega ispalio hice uhapšen je Albanac R.L. (52). Hitna pomoć je brzo stigla na mesto zločina, ali nesrećnom muškarcu iz Srbije nije bilo spasa. Policija je odmah po pozivu takođe brzo stigla i na licu mesta su uhapsili osumnjičenog za ovo ubistvo.

Ubijeni Aleksandar Močević foto: screenshot Youtube

Bonus video:

02:48 DOBILI SMO POZIV OD MAJKE UBICE, TRAŽILA DA JE UBIJEMO! Otac MMA borca za Kurir izneo NOVE DETALJE ZLOČINA