"SIN MI POGINUO, A UNUKA MI UBILA ŽENA SA LJUBAVNIKOM" Ispovest Dejanovog dede: Prošao je golgotu, a ona je živela kao gospođa

Telo Dejana P. (33) pronađeno je u zapaljenom automobilu u avgustu prošle godine u Majdanpeku. Iako se najpre mislilo da je nastradao u saobraćajnoj nesreći, tri meseca nakon istrage otkriveno je da je Dejan zapravo ubijen, a pojavile su se sumnje da je u zločin umešana njegova supruga Slađana P. (25) i dvojica mladića - S. M. (25) i maloletnik (17). Deda ubijenog Dejana navodi da mu nikako nije jasno kako kako njihova snajka još nije osuđena.

Kako navodi potreseni čovek, po saznanju da je Dejan nastradao, dok se verovalo da je poginuo u saobraćajnoj nesreći svi su se potresli jer su izgubili sina, unuka, oca – glavu porodice. Među ožalošćenima tada bila je i njegova supruga Slađana P.

„Oplakivali smo Dejana i njihovu decu. Ljudi su oplakivali četvoro dece koja su ostali sa majkom, ona je bila potresena, delovala je da pati, odnosno, mi nismo ni pomišljali da se folira, da bi se ubrzo sve okrenulo. Majka je uhapšena, a saznalo se da moj Dejan nema četvoro dece sa tom ženom već trojicu sinova. Ona je planirala da u tu kuću, koju sam ja napravio i gde je živela sa mojim Dejanom, dovede ljubavnika“, kroz suze navodi potreseni čovek.

On ističe i da su upozoravali Dejana da je se čuva, ali da on to nije hteo da prihati.

On dodaje da su članovi porodice i ranije ukazivali ubijenom Dejanu da se spekuliše da devojčica nije njegova ćerka.

„Evo sada vidimo šta su mogli i učinili. Ubili su ga, zapalili i uništili nam kuću za vek vekova“, kaže potreseni čovek.

Potreseni deda navodi da ga srce boli od žalosti. I ovo nije prva tragedija koja ga je zadesila.

„Sin mi je pogunio, udavio se u reci. Dejan je živeo sa nama, a sada sam i njega izgubio. Mučki je ubijen na jednom mestu, pa su ga prevezli, ispreturali, polili benzinom i zapalili na drugom. Prošao je golgotu, sirotan. Dejan je crnčio, radio i borio se za decu, da im obezbedi sve, pa i njoj. Živela je kao gospođa“, zaključio je on.

„Crna udovica“ negirala zločin

Slađana P. (28), S. M. (25) i maloletni mladić (17) saslušani su u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu zbog krivičnog dela teško ubistvo oktobra prošle godine.

„Sađana P, supruga ubijenog Dejana P, u svojoj odbrani negirala je umešanost u zločin, kao i da je suprug maltretirao, tukao nju i decu, što će dalje biti predmet dalje provere. S. M., koji je bio najbolji drug ubijenog Dejana, i maloletni sedamnaestogodišnji mladić priznali su svoja krivična dela“, saopšteno je tada iz Višeg javnog tužilaštva u Negotinu.

Podsetimo, policija je ranije saopštila da se sumnjiče da su 5. avgusta nasmrt pretukli Dejana P, a onda su njegovo telo stavili u automobil, gurnuli ga s puta i zapalili.

Ubili ga motkom i bejzbol palicom

S. M. i sedamnaestogodišnjak sumnjiče se da su 5. avgusta, po prethodnom dogovoru sa Slađanom P, Dejanovom suprugom, koja je pružala informacije o kretanju svog muža, na lokalnom putu sačekali ga i napali.

Kada je prišao svom parkiranom automobilu, kako se sumnja, prišli su mu i drvenom motkom i bejzbol palicom, koje je obezbedila Slađana P, udarili više puta. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo. Kako su mediji tada prenosili, sve se dogodilo dan nakon što su Dejan i sada uhapšena Slađana proslavili godišnjicu braka.

