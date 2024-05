NIKOLA I ALEKSANDAR SU NAJMLAĐE ŽRTVE MASAKRA: "Stariji unuk je to veče bio u Ravnom Gaju, ispričao mi je... VIDEO JE METKE"

Nikola Milić (15) iz Malog Orašja je najmlađa žrtva masovnog ubice Uroša Blažića (21), koji je pre godinu dana sejao smrt po selima Malo Orašje i Dubona, a potom pobegao i skrivao se u kokišnjcu svog ujaka nadomak Kragujevca.

Nikolina baka za Kurir je rekla "da je njima od tada bukvalno stao život".

- To što je on uradio ne može ni da se zamisli, ovako nešto se ne pamti da se ikada desilo. Stariji unuk mi je te večeri bio kod spomenika u Ravnom Gaju. Ispričao mi je da je video metke kako prolaze pored njegovog lica i pao je na pod, unazad. Rekao je da je neko protrčao pored njega, on je mislio da je Nikola, ubrzo je pozvao oca i ispričao mu šta se dogodilo. Moj stariji unuk revoltiran je zbog natpisa u medijima, koji su navodili da se Nikola bacio i isprečio ispred njega i primio metak umesto njega. To se nije tako dogodilo - rekla je Nikolina baka koja i dalje nosi crninu.

Malo Orašje, mesto zločina foto: Zorana Jevtić

Neutešna žena navela je da su Nikolu svi voleli i da ga nikada nisu smatrali za najmlađeg, iako je bio.

- Znate ono kad se igra fudbal na terenu, pa najmlađi čekaju da se stariji izigraju, to kod naših nije bio običaj. Nikola je bio ravnopravn, iako je bio najmlađi - navela je ona sa suzama u očima.

Pored Nikole Mitića koji je imao samo 14 godina, u Malom Orašju je ubijen još jedan maloletnik. Aleksandar Milovanović (17) iz Malog Orašja, koga je nekoliko meseci delilo od punoletstva, ubijen je u masakru, dok se družio sa prijateljima u Ravnom Gaju.

foto: Nemanja Nikolić

Aleksandrovog dedu sreli smo u dvorištu njihove porodične kuće. Rekao nam je da iščekuje početak suđenja u maju, na kome će videti okrivljenog, kao i sam sudski epilog.

- Ovo selo je umrlo nakon tog zločina. Naš Aca je bio dete za primer, kao i ostala deca. Sva ta deca kao da su birana po svojoj izvanrednosti da budu ubijena... Jako je teško da se nosimo sa bolom koji osećamo. Evo, godina je prošla, a kod nas sve i dalje stoji - naveo je neutešni deka i slomio se nakon što je izgovorio da je njegov unuk trebalo da proslavi punoletstvo.

- U decembru je trebalo da napuni 18 godina da je živ, ali eto... Nije se dalo - slomio se deda.

foto: Nemanja Nikolić

Na groblju u smederevskom selu može se videti kako su ožalošćene porodice napravile spomenike svojoj najmilijoj deci. Ubijeni počivaju tik jedan do drugog. Prizor na groblju slama srca.

- Neutešni roditelji, bake i deke, braća i sestre, svakog dana dolaze na groblje. Podigli su svojim najmilija spomenike, uklesali im posvete. Svakog dana pale sveće, donose sveže cveće. Mnogo je mladih na groblju, to je slika pred kojom niko ne može da ostae ravnodušan - pričaju meštani Malog Orašja.

U znak sećanja Spomenik i kapela na mestu stradanja Spomenik u Ravnom Gaju u selu Malo Orašje gde je ubijeno šest mladića, a nekoliko njih teško ranjeno, ne izgleda isto kao i pre 12 meseci. Naime, tu se ranije orila muzika, dominirala je graja i smeh omladine. Nije im smetala trava i što sede na improvizovanim stolicama i klupicama, bilo im je bitno samo da se druže. Sada njihovo omiljeno mesto za druženje izgleda potpuno drugačije - trava je sređena, klupice su tu, ali i spomenik koji je podignut njima u čast. Nedaleko od toga nalazi se i mala kapela, gde svako ko želi u svako doba dana i noći može da zapali sveću nastradalima i dobrovoljno ostavi prilog za sveće koje je neko već kupio. U kapeli se nalaze i njihove fotografije, iste one koju stoje na spomeniku, koji se nalazi tik do istog onog koji je podignut pre 70 godina u čast palim borcima. foto: Nemanja Nikolić