"JOŠ JEDNA KRVAVA BAJKA NA SUROVOM BALKANU" Potresan govor nastavnice ubijenih mladića: Dve rečenice ću pamtiti dok sam živa

Danas se obeležava godišnjica stravičnog zločina u selima kod Mladenovca, a u okviru komemorativnog skupa, potresan govor održala je Ivana Bošković, nastavnica petorice mladića iz Malog Orašja.

Kako je rekla, nikada neće zaboraviti roditelje koji u grču stoje pored tela svojih dečaka.

foto: Nemanja Nikolić

- To su bili divni, složni, nasmejani i pametni momci. Nikola je bio najmlađi, samo 20 dana ga je delilo od male mature, ali on to nije dočekao. Petar Mitrovića Peca. Nadimak još iz osnovne škole, moja prva generacija i moje prvo odeljensko starešinstvo. Voleo je fudbal, folklor, posvećen pravoslavlju i crkvi. Član lovačkog društva. Oformljen i uspešan mladić u svakom smislu. Ne znam da li je bila teža njegova rečenica: 'Tata, pobi nas čovek u Ravnom gaju', ili ona koju sam ja čula te noći 'Ivana, neko je pobio našu decu, pucao je’. Obe ću pamtiti dok sam živa. Niko nije ni sanjao da će se u toj kobnoj noći 4. maja završiti njihovi tek započeti životi. A obećavali su, razvili bi se u dobre, plemente, uspešne ljude i roditelje. Bili su poslušni sinovi, unuci, vaspitavani u skladu sa svim moralnim načelima domaćinskih kuća iz kojih su potekli. Svi iz jednog sela i svi nas napustili u jednom danu. Još jedna krvava bajka na surovom Balkanu“, rekla je nastavnica.

foto: Nemanja Nikolić

- Deco moja draga, nismo mogli da vas sačuvamo za budućnost, ali vam dajem reč da vas nećemo nikad zaboraviti. Dok bude glasa u nama, koji smo vas poznavali, pričaćemo o vama budućim generacijama - rekla je Ivana.