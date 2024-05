"MAMA, AKO ME ODVOJE OD TVOG ZAGRLJAJA..." Bolne reči majke ubijene devojčice u OŠ Ribnikar: "Napisala mi je pismo..."

"Htela je da bude doktor, da izleči svog deku, a umrla je pre njega", kaže majka ubijene devojčice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" Biljana Paunović. U dokumentarnom filmu "Bol", prikazanom na "RTS" povodom godišnjice masovnog ubistva u školi, Biljana i Dane Dukić govorili su o svojoj ćerki, njenim snovima i nadanjima, ali i o momentu kad su saznali da im je dete poginulo.

"Anči je htela da bude doktor"

- Anči je htela da postane doktor, jer je htela da izleči svog deku. Deka ima pritisak, u godinama je. I kad se žalio, ona je uvek govorila "Ne sekiraj se, postaću doktor i izlečiću te", a on se smejao i rekao "dok ti postaneš doktor, deka će da ode". I nažalost, ona je otišla pre njega - kaže Biljana.

"Kao da je predosetila da će se nešto desiti"

Kada se 2020. godine porodica Dukić preselila u Beograd iz Francuske, Adriana je svojoj majci napisala pismo.

foto: Printscreen RTS

- Godine 2020. mi je pisala pismo da me voli i, ne znam zbog čega, napisala mi je: "Ako me beogradske ulice odvoje od tvog zagrljaja, ti si moja mama i nikada te neću zaboraviti". Te godine smo se preselili za Srbiju. Nedostaje mi to kad dođe iz škole i kaže da ima svašta da mi priča. Bila je u tinejdžerskim godinama i bila je vesela i srećna - kaže Biljana, majka stradale devojčice, i dodaje:

- Razmišljam kako ona gore sama bez nas, a sa druge strane vuku me deca. Oni ne razumeju, za njih je to veliki šok, oni znaju samo da im je sestra otišla u školu - rekli su Adrianini otac i majka u dokumentarnoj emisiji "Bol" na RTS-u.

Adriana Dukić jedna je od desetoro koji su poginuli u stravičnom masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja prošle godine.

Kurir.rs/RTS/Blic