MASAKR U RIBNIKARU: Ispalio 45 projektila iz dva očeva pištolja, ubio desetoro - RODITELJI I DALJE TVRDE DA NISU KRIVI

Roditelji dečak ubica koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro učenika škole i radnika obezbeđenja, kada je u 8.40 naoružan sa dva očeva pištolja, 92 metka i molotovljevim koktelom koji je sam napravio u svojoj sobi, ni godinu dana posle zločina nisu priznali da postoji njihova krivica za najveću tragediju u istoriji Srbije.

Sudski postupak koji je protiv njih pokrenulo Više javno tužilaštvo u Beogradu, i koje je rezultiralo optužnicom podnetom sudu pet meseci posle zločina, u toku je pred Višim sudom u Beogradu. Kako je Kurir pisao, njihov sin koji je u vreme zločina imao 13 godina i nije krivično odgovoran, saslušan je kao svedok tužilaštva.

Roditelji ubijene dece u sudu foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Otac i majka izjasnili su se o krivici na pripremnom ročištu pred početak suđenja. Oboje su tada izjavili "nismo krivi" - podseća sagovornik Kurira.

Optužnica po kojoj im se sudi, podsetimo, na osnovu svih prikupljenih materijalnih dokaza i iskaza svedoka, podignuta je u oktobru prošle godine. U njoj je, na 267 strana detaljno obrazloženo sve što se dogodilo kobnog dana, ali i u godini koja je prethodila zločinu.

Ocu dečaka na teret se stavlja da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, dok je majka optužena zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Odgovorno lice i instruktor iz streljačkog kluba sumnjiče se za davanje lažnog iskaza.

- Postoji opravdana sumnja da je otac u periodu od godinu dana pre tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar" obučavao svog 13- godišnjeg sina, da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete. On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u straljački kljub i u etno selo u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka ne odgovaraju njegovom uzrastu - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, posle podizanja optužnice.

Majka dečaka ubice ispred suda foto: Nemanja Nikolić Majka Odbranu iznosi 15. maja Nastavak suđenja roditeljima dečaka-ubice zakazan je pred Višim sudom u Beogradu za 15. maj kada bi majka trebalo da iznese svoju odbranu. Ona je na pripremnom ročištu negirala krivicu, a toga dana bi trebalo da posle neometanog izlaganja, odgovori na pitanja. Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je za nju predložilo da na kraju postupka bude osuđena na kaznu od dve godine i šest meseci zatvora. - Ona ima pravo i da odluči da se brani ćutanjem, ili da uopšte ne odgovara na pitanja - objašnjava sagovornik Kurira.

Otac je, kako se sumnja, svog sina najpre godinu dana pre 3. maja 2023. godine, obučavao sina da gađa mete u obliku koncentričnih krugova, kako da stoji i diše, nakon čega je odobrio obuku za gadanje iz vatrenog oružja - pištolja marke "Glok", kojoj je prisustvovao.

- Dva do tri meseca kasnije u istom streljačkom klubu je sina obučavao da rukuje, puni okvir i gada u siluete ljudi iz pištolja marke "češka zbrojevka", da bi ga 12. novembra 2022. godine odveo u etno selo, gde je dečak pucao iz vazdušnog pištolja u koncentrične krugove - navedeno je tada u saopštenju.

Sina je, kako se sumnja, potom 11. aprila prošle godine ponovo odveo u straljački klub gde je on pucao u mete iz dva pištolja, koja je kasnije koristio u zločinu.

U optužnici se navodi da je 24. aprila prvi put uzeo očevo oružje, koje je on umesto u metalnom sefu sa ključem, čuvao u dva plastična kofera koji služe za prenos oružja. Dva dana pred masakr, kako se sumnja, dečak ubica je napunio šest pripadajućih okvira sa municijom za pištolje "češka zbrojevka" i "ruger" sa ukupno 92 metka, i stavio kod sebe. Kobnog dana, prebacio ih je u svoj ranac i poneo u školu.

- Ušavši u prizemlje škole, dečak je najpre ispalio 16 projektila koji su pogodili radnika obezbeđenja, a zatim dve učenice koje su sedele za stolom za dežurstvo, kao i u još jednu učenicu koja se nalazila ispred klavira. Potom je nastavio da se kreće hodnikom ka kabinetu istorije, u kojem su se na času nalazili nastavnica istorije, student istorije na praksi, kao i 23 maloletna učenika odeljenja VII/2 u koje je i on išao. U njih je, pošto je ušao u učionicu, ispalio ukupno 45 projektila za 55 sekundi. U učionici je ubio petoro dece i ranio šestoro, kao i nastavnicu istorije, koja je držala čas. Jedno od ranjene dece naknadno je preminulo u bolnici - opisan je u optužnici krvavi pohod dečaka ubice kroz školu.

Nenad Stefanović i Nikola Uskoković foto: Privatna arhiva Suđenje Glavni tužilac postavio preko 200 pitanja ocu Podsetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović 10. oktobra je, saopštio da je tužilaštvo sudu podnelo optužnicu protiv oca i majke dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro učenika i radnika obezbeđenja i ranio još šest osoba, kao i da su optužnicom obuhvaćeni vlasnik streljačkog kluba u kom je dečak vežbao gađanje, kao i instruktor u tom klubu. - Svi učenici odeljenja 7/2 su dobili status oštećenih, bilo da su ranjeni ili ne, jer su preživeli traumu gledajući kako njihov školski drug puca u njihove drugare. Radi zaštite njihovih prava, tužilaštvo je sudu predložilo da se isključi javnost tokom javnog pretresa - rekao je tada glavni javni tužilac Stefanović. Inače, kako je Kurir pisao, glavni javni tužilac prisustvuje suđenjima i postavio je više od 200 pitanja ocu dečaka ubice.

Na jednoj od čaura iz "češke zbrojevke" koja je pronađena pored vrata učionice, otkriven je DNK majke, zbog čega se i ona našla u optužnici. Suđenje roditeljima dečaka ubice, vlasniku streljane i instruktoru, počelo je u januaru i odlukom suda, a na predlog tužilaštva, ono je zatvoreno za javnost.

- Odbranu je do sada izneo otac dečaka ubice. On je negirao navode optužnice, pokušavao da objasni da nije kriv i odbio da odgovara na pitanja koja je su za njega imali zastupnici porodica ubijene i ranjene dece. Međutim, na pitanja roditelja, koji su sedeli u sudnici je odgovarao. Opšti utisak je da on ni danas ne vidi svoju krivicu, već pokušava da je pronađe u radnicima streljane, iako je jasno da je on taj koji je dete odveo da uči da puca - rekao je izvor Kurira posle suđenja ocu i naglasio da je posebno bilo mučno isticanje oca dečaka ubice da su oni "ugledna porodica".

Otac ubice, međutim, nije odogovorio na pitanja koja su se odnosila na to ko je kriv za masakr, ako roditelji nisu.

- Ćutao je na pitanje ko je odgovoran za smrt 10 osoba i ranjavanje šestoro, a kada mu je pitanje ponovljeno, rekao je "ne znam". Nije čak izgovorio ni ime svog sina, iako se dobro zna da je trinaestogodišnjak počinio jeziv zločin - otkrio je tada izvor Kurira, pošto je suđenje zatvoreno za javnost.

Bonus video:

04:01 RIBNIKAR JE OSTAVIO DUBOK TRAG U DRUŠTVU Mršević godinu dana nakon masakra: To je nepredvidiv zločin je doneo velike posledice!