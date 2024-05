OVAKO SE BRANIO OSUMNJIČENI ZA UBISTVO MARIJA IZ ČAČKA: Oglasio se Dejanov advokat! Posle zločina bio u bekstvu 5 dana

Pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Čačku danas je saslušan čačanski preduzetnik Dejan P. (49) osumnjičen da je 25. aprila upucao Maria Simovića (43).

Preduzetnik se sumnjiči za dva krivična dela, ubistvo i neovlašćeno nošenje oružja. Na okolnosti izvršenja krivičnog dela koje mu se stavlja na teret on se danas pred tužiocem branio ćutanjem.

- Okrivljeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Čačku na okolnosti izvršenja krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, jedno je ubistvo a drugo neovlašćeno nošenje oružja. On je saslušan u prisustvu svog branioca i iskoristio je svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem – izjavio je čačanski advokat Dragan Ranđelović Džakec, u ovom slučaju branilac Dejana P.

- Stav okrivljenog i odbrane je da se on u ovom trenutku ne izjašnjava na okonosti izvršenja krivičnih dela jer je prošlo malo vremena od samog kritičnog događaja. Dejan je još pod lekovima i sva pitanja koja bi se postavila tokom saslušanja bi ga dodatno uznemirila – smatra advokat Džakec.

Mario Simović foto: Drustvene Mreže

Međutim, prema njegovim rečima kada se zdravstveno stanje osumnjičenog popravi, on će se pred tužiocem izjasniti.

- Stav okrivljenog i stav odbrane je da će on izneti svoju odbranu u trenutku kada budemo procenili da je to dobro za njega. Tačnije, on se do kraja postupka neće braniti ćutanjem, već će izneti odbranu - kaže advokat.

Dejanu P. se po Krivičnom zakoniku Republike Srbije na teret stavljaju dva krivična dela. Prvo je ubistvo po članu 113. a drugo neovlašćeno nošenje oružja po članu 348.

Podsećamo, ubistvo u krugu jedne firme u Preljini se dogodilo u prepodnevnim satima, a ekipe Hitne pomoći su na licu mesta konstatovale smrt Maria. Nakon pucnjave, Dejan P. je pobegao s mesta događaja i pet dana je bio u bekstvu. Predao se 29. aprila u prisustvu svog advokata.

Inače Mario je od ranije poznat čačanskim organima gonjenja. Osuđivan je za iznudu, zelenašenje, prevare i nedozvoljenu trgovinu.

Motiv ovog ubistva za sada nije poznat, a pretpostavlja se da su u pitanju neraščišćeni računi dvojice preduzetnika, koji su u jednom periodu i sarađivali.