"ONA TO NIKADA NE BI URADILA, PORUKA JE NAPISANA PREKO PROGRAMA": Anina porodica i prijateljice sumnjaju u Davida od samog početka

Muž nestale Kolumbijke Ane Knežević, Srbin David, uhapšen je juče na aerodromu u Majamiju zbog sumnje da se dovodi u vezu sa njenim nestankom u Madridu početkom februara. Knežević je od početka tvrdio da je uključen u potragu za Anom i da nema ništa sa njenim nestankom, ali su njena porodica i prijateljice sve vreme sumnjali da je umešan na neki način.

Naime, prijatelj je sa Aninog broja telefona uoči njenog nestanka dobio poruku u kojoj se navodi da je upoznala "čoveka na ulici i da sa njim ide do letnje kuće u kojoj je domet slab". Tim povodom tada se oglasio Anin brat koji je od početka tvrdio da to ne liči na Anino ponašanje.

Ana Knežević foto: Printscreen/Društvene mreže

- Činjenica da je neko onesposobio kamere na zgradi, nama kao porodici govori da nešto nije u redu. Nešto nije normalno - rekao je brat nestale devojke i dodao da ima loš osećaj:

- Čuo sam od policije u Španiji da rade na ovom slučaju, ali nisam siguran da imaju sve što im je potrebno. Samo želim da mi se sestra vrati - naveo je on.

On kaže da poruka sa njenog broja, u kojoj navodi da je upoznala stranca, sa kojim je pošla nema nikakvog smisla.

- To mi je sestra, znam je čitavog života, ona to nikada ne bi uradila i to me brine. Ta poruka deluje kao da je napisana preko programa za prevođenje.

Na nagađanja da je nestabilna i koristi droge brat nestale Ane kaže da je njoj bilo dobro i da se oporavljala od razvoda.

- Pričao sam sa njom telefonom, oporavljala se, želela je da otputuje - rekao je Felipe.

O svom zetu iz Srbije Anin brat je rekao da zna da joj je bilo jako teško kad su se razvodili, da sumnja postoji jer žele da znaju šta se desilo sa njegovom sestrom, ali da ne bi da donosi nikakve prerane zaključke.

Ana i David foto: Printscreen/Društvene mreže

- Ne znam da li čovek može da se promeni za to vreme, ali ne bih želeo da spekulišem o njemu i kakav je on ili nešto tome slično - kazao je brat nestale Ane.

U američkim medijima, kasnijem, objavljena je i fotografija prepiske Ane i njene prijateljice, a u kojima nestala žena govori o lošem odnosu sa suprugom.

- Bilo je to da je imao ljubavnicu u Bogoti. On je tamo bio sa njom čak i dok sam ja bila sa njim i pokušavala da popravim stvari kod terapeuta za parove i dok je vikao na mene da sam k*čka što sam ga osuđivala pred drugima ("zašto sam jedina loša stvar bila ja", "problem je bio samo u meni"). Pravio je planove sa njom. Kasnije sam shvatila da me je ostavio kao psa na ulici u Beogradu. Mislim da to ne mogu da oprostim. A o seksu ti neću ni pričati. Užasno za mene. U tom trenutku sam već bila zlostavljana. Veoma agresivno. Tako da stvarno ne mogu.. - piše u poruci koju je navodno poslala Ana.

Spekulacije o navodnoj ljubavnici sada su objavili tamošnji mediji koji tvrde da je david od iste te žene tražio da mu napiše poruku na španskom koji odgovora kolumbijskom narečju u kojoj bi stajalo: "Upoznala sam nekoga divnog. Ima kuću na dva sata od Madrida. Sada idemo ka tamo i provešćemo nekoliko dana. Tamo gotovo da nema signala, javiću se kada se budem vratila". A onda joj je poslao još jednu poruku: - Juče mi je posle terapije bila potrebna šetnja i prišao mi je na ulici! Neverovatna veza. Kao nikada ranije.