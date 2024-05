ISTI MOTIV SE KRIJE IZA NESTANKA DVE ANE! Jedna stvar spaja Kneževića i Volša, David učio na Brajanovom primeru! SUROVO

Ana Knežević i Ana Volš, Foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Printscreen/Društvene mreže

Dve imenjakinje nestale u stranim zemljama, a sa direktnom povezanošću sa našom zemljom, slučajevi su koji su na više načina i danas misterija, a tiču se Srpkinje Ane Volš (39) i srpske snajke Ane Knežević (40). Problemi u braku, pozadina koja provlači i problem finansija, povezuju sudbinu praktično dve vršnjakinje, a kada je reč o nestanku ove dve žene, sve oči uprte su, ni manje ni više, nego u njihove jače polovine.

Ana Knežević foto: Printscreen/Društvene mreže

U trenutku nestanka i rođene Srpkinje i srpske snajke kolumbijskog porekla, vest o tome postala je svetska, danima se pisalo o tome gde su mlade žene, kako su nestale i ko uopšte krije mračnu tajnu o sudbini dve Ane.

Naime, osim direktne veze sa Srbijom, Volšovu i Kneževićevu povezuju bračne veze i problemi sa kojima su se susretale u braku. Naime, Kneževićeva je, posle 13 godina braka i provedenog vremena sa suprugom Davidom, odlučila da se raziđe sa njim, nakon čega se iz Amerike preselila u Španiju. S druge strane, porodica Volš je bila na okupu u tada, prema rečima Brajana Volša, "skladnom" braku sa troje dece, no ipak, nakon nestanka Ane, brojne informacije su tek isplivale na površinu.

Ana Volš foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Podsećanja radi, setimo se da su obojica muževa uhapšena u Americi, što je još jedna slučnost u ovom nizu. Brajan je, naime, uhapšen u Kohasetu, mestu nedaleko od Bostona, zbog sumnje da je ubio svoju suprugu, dok su Davidu Kneževiću koji se sumnjiči za nestanak supruge Ane, lisice stavljene na ruke 4. maja ove godine na međunarodnom aerodromu u Majamiju.

Finansijski problemi

Poslovne i uspešne, ali sa velikim znakom pitanja kada je reč o sreći koju nisu uspele da pronađu u brakovima, dovedene su do strašnih sudbina, obe Ane su posedovale dosta novca i brojnu imovinu, s tim da ni slutile nisu da to može biti problem koji bi doveo do nečega ovakvog o čemu bruji ceo svet. Prošlogodišnja vest o nestanku Ane Volš, punila je stupce crne hronike zbog mogućeg razloga ubistva Srpkinje, međutim, sada se postavlja pitanje - da li je Knežević učio na Brajanovom primeru i zbog brojne imovine stao na put svojoj Ani?

Istraga o Brajanu Volšu utvrdila je da je pokazivao veliko interesovanje kako može lakšim putem do Aninog bogatstva, procenjeno na nekoliko miliona dolara. Pa tako, s druge strane, o nestanku Kolumbijke, finansije su bile prvi problem na stolu kada su počeli pregovori o podeli imovine.

Brajan Volš foto: EPA Craig Walker/ Pool

Pre nego što su se rastali, David i Ana su živeli u kući u Majamiju, čija je vrednost procenjena na 910.000 dolara. Oni na Floridi poseduju ukupno četiri kuće, od kojih se tri vode na Davidovo, a jedna na Anino ime, kao i kompanija EOKS "Technologi Solutions" koja se nalazi na Floridi i kojom su zajednički upravljali, s tim da je David insistirao da njemu nakon razvoda pripadne najmanje 75 posto vrednosti kompanije.

Posle niza sličnosti, dolazimo do one najgore, jer se sve svodi na isto, a to je da dve žene jednostavno nema. Dok se za telom Ane Volš traga, zbog svih utvrđenih činjenica da je ubijena, za Kneževićevom se traga u nadi da je još uvek živa, iako postoje pretpostavke da se i ovde radi o onome najgorem - ubistvu!

Ana Knežević foto: Printscreen/X@BrianEntin, Printscreen/Drušvene mreže

Krenimo redom...

Kolumbijka je, da podsetimo, nestala početkom februara kada je muškarac, slične građe kao i David Knežević, viđen kako ulazi u zgradu u kojoj je stan Ane Knežević. Tada je kamera za video-nadzor zabeležila muškarca koji je sprejom prefarbao sočivo sigurnosne kamere, ali je kamera ipak uspela da zabeleži da je isti taj muškarac lepio selotejp na bravu u ulazu u zgradu kako bi, pretpostavlja se, sprečio bilo koga da uđe. Posle nekog vremena, ista osoba bila je snimljena kako izlazi iz lifta zgrade i to sa koferom!

S obzirom na to da ne postoji savršen zločin, isto tako, nadzorne kamere snimile su i Volša dok je bio u kupovini testere za sečenje metala, pakovanje od 48 frotirskih peškira, čekić, zaštitno odelo, štitnike za cipele i 200 krpa za jednokratnu upotrebu, potom tri tepiha i mirisne sveće, da bi takođe bio uhvaćen i u jednoj radnji kako nosi crnu hiruršku masku i plave rukavice. Tu je kupio ceradu, krpe, trake, još kanti, drugo zaštitno odelo, 10,8 kilograma sode bikarbone i druga sredstva za čišćenje.