OGLASIO SE BRAT NAJTEŽE POVREĐENE DEVOJČICE NA RINGIŠPILU: Ne može drugačije da bude, osim da se ona vrati kući! VIDEO SAM SNIMAK

S. B, brat devojčice koja je najteže povređena u nesreći kada se polomio ringišpil u Kuršumliji, a u kojoj je povređenbo još 12 dece, kaže za Kurir da čvrsto veruje da će njegova sestra (12) izdržati i da će brzo doći kući!

- Koliko god dugo da traje oporavak, mi ćemo joj pomoći. Ne može drugačije, sem da se vrati kući - kaže za Kurir brat devojčica koja se posle pada sa ringišpila nalazi u KC Niš na respiratoru. Njene povrede su, kako saznajemo, opasne po život, a lekari čine sve da je spasu.

Njen brat kaže da je njegova sestra juče sa drugovima iz razreda bila na ringišpilu, jer su gubili neki čas. U momentu kada se sve dešavalo ona je bila u jednoj od korpi i krenula je vožnja. Kako kaže, pogledao je i snimak nesreće, na kom se vidi kako se ringišpil okreće, a onda i kako se ruši.

1 / 4 Foto: Kurir

- To je ono što znam. Jednom sam pregeldao taj snimak i nisam mogao više, ali mi je on u gravi u svakom momentu. Ne smemo da mislimo da će biti drugačije, osim da se ona vrati kući - siguran je S. B.

U porodici dečaka koji je takođe teže povređen posle nesreće i nalazi se u prokupačkoj bolnici nikoga nije bilo, a komšija nam kaže da nisu znali do uveče da je baš on povređen. Inače, ovaj mladić od 21 godinu je sa sestrom bio na ringišpilu kada se on raspao.

- Danas je u 10 sati imao zakazan razgovor u slovenačkoj ambasadi, jer je nameravao da ide tamo da radi, ali pošto je povređen neće moći. Nadamo se da će se on oporaviti - priča komšija.

foto: Kurir

U Kuršumliji od juče vladaju neverica i muk. Čitavo prepodne ljudi tiho prolaze posebno kraj mesta gde je još uvek srušeni ringišpil i nadaju se da će se povređena deca i mladi oporaviti što pre. Inače, dobra vest je da je četvoro povređenih danas otpušteno na kućno lečenje iz prokupačke bolnice. Inače, ukušno 13 dece i mladih je povređeno prilikom pada ringišpila.

Tokom dana trebalo bi da se privedena lica saslušaju kod tužioca Osnovnog tužilaštva u Kuršumliji, a od nalaza veštaka zavisiće dalji koraci.

Uhapšeni su, da podsetimo, Jovan Nedeljković koji je označen kao zakupac placa na kom je bio zabavni park, i Zoran Ljubomirović u čijem je vlasništvu bio ringišpil.

Bonus video:

00:09 Trenutak kada je ringišpil u Kuršumliji pukao