NAJTEŽE POVREĐENA DEVOJČICA U PADU RINGIŠPILA U KURŠUMLIJI I DALJE U TEŠKOM STANJU! Novinarka Kurira javila se s lica mesta

Devojčica (13), koja je najteže povređena u incidentu na vašaru u Kuršumliji, kada se srušio ringišpil, i dalje u indukovanoj komi, otekao joj je mozak, saznaje Kurir.

Naša dopisnica Biljana Roganović juče je razgovarala s porodicom devojčice kao i roditeljima druge povređene dece i gledaocima jutarnjeg programa Redakcija više informacija.

foto: Kurir televizija

- Gotovo sva deca puštena su sa lečenja kućama i dobro su. Dakle, juče su četiri deteta puštena iz prokupačke bolnice i u stabilnom su stanju. Nažalost, devojčica Anja koja se nalazi u Nišu, još je u indukovanoj komi, nesvesna. Ona ima otekline na mozgu i za sada je kritično njeno stanje u narednih par dana, bar kako tvrde lekari i kako je za Kurir potvrdio i njen brat Stefan sa kojim smo razgovarali juče - izvestila je Biljana Roganović.

Osvrnula se i na odgovorne za incident koji su lišeni slobode.

01:44 OGLASIO SE BRAT NAJTEŽE POVREĐENE DEVOJČICE U PADU RINGIŠPILA U KURŠUMLIJI! Otkrio u kakvom je stanju i kakve su prognoze lekara

- Što se tiče lica koja su bila uhapšena, a to su pre svega vlasnik ringišpila i zakupac placa, obojici je nakon saslušanja kod tužioca Osnovnog tužilaštva u Kuršumliji, sudija odredio pritvor u trajanju do 30 dana, zbog mogućnosti uticaja na svedoke, kao i zbog uznimiravanja javnosti, odnosno činjenice da su osumnjičeni za delo za koje je zaprećena kazna duža od pet godina zatvora, što automatski podrazumeva da bi trebalo da bude uključen i pritvor u sve to. Šta su oni rekli pred tužiocem, ne znamo, to se za sada još uvek drži u tajnosti, zbog istrage koja je u toku, a videćemo narednih dana, hoće li biti nekih promena."

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:24 KURIR NA MESTU STRAVIČNE NESREĆE U KURŠUMLIJI: Stanje devojčice (13) i dalje neizvesno, a jedan detalj nezgode VEOMA ČUDAN