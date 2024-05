NOSIO NANOGICU ZBOG NAPADA NA DEVOJKU, IMAO I ZABRANU PRILASKA! Uhapšeni Sava iz Valjeva osuđen na 21 mesec, PA POTEGAO SEKIRU!

Sava Mitrović (33) iz Valjeva uhapšen je zbog sumnje da je sekirom po glavi udario svoju bivšu partnerku M. B. (36), kojoj se lekari bore za život! Kako saznajemo, pokušaj ubistva se dogodio u noći između 10. i 11. maja kada je, kako se sumnja, Mitrović upao u stan bivše devojke, iako mu je odranije izrečena zabrana prilaska koju je prekršio, nakon čega je ženu napao je s leđa!

- On je sada praktično pobegao iz kućnog pritvora i prekršio je meru zabrane prilaska nesrećnoj ženi - kaže naš sagovornik.

Protiv osumnjičenog u toku je i jedan parnični postupak, koji je pokrenulo Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu u decembru prošle godine.

- Parnični postipak je pokrenut radi izricanja mera porodičnopravne zaštite u odnosu na oštećenu M. B. Tokom februara ove godine ponovo je po predlogu Osnovnog javnog tužilastva u Valjevu produžena hitna mera privremene zabrane Savi Mitroviću kao učiniocu nasilja da kontaktira M. B. kao žrtvu nasilja i prilazi joj - pojasnio je sagovrnik.

Povređena žena je, podsetimo, sedela u dnevnoj sobi, na kauču, kada je Sava oko ponoći razbio prozor i upao unutra. S leđa je počeo da udara ženu po glavi sekirom. Više puta ju je udario, a onda je pobegao. Policiju pozvala prijateljica povređene M. B.

- Policija je zatekla užasan prizor. Povređena je najpre zbrinuta u valjevskoj bolnici, nakon čega je transportovana u beogradsku bolnicu. Njene povrede su izuzetno teške i opasne po život i lekari čine sve da je spasu - kaže nam sagovronik upoznat sa slučajem.

Šok slike: Pozirao sa nanogicom Uhapšeni Sava Mitrović veoma je aktivan na društvenim mrežama, a pored selfija, objavljuje i fotografije na kojima pozira s nanogicom dok pokazuje mišiće na istetoviranim rukama.

Predao se

Kako dalje navodi, posle nekoliko sati bekstva, osumnjičeni Sava Mitrović se sam predao policiji.

- Došao je u policijsku stanicu u Valjevu i prdao se. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti saslušan u Višem javnom tužilštvu - dodaje izvor.

Naš izvor kaže da je Sava Mitrović od ranije poznat policiji po nasilju, a da je u trenutku napada na bivšu partnerku nosio nanogicu, jer se nalazio u kućnom pritvoru i to zbog sličnog krivičnog dela prema istoj ženi.

- M. B. ga je ranije prijavljivala za nasilje, a on je bio hapšen u novembru prošle godine zbog sumnje da je učinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti i krivično delo zlostavljenje i mučenje u odnosu na M. B. - kaže naš izvor i dodaje da je u međuvremnu za ta dela doneta prvostepena presuda.

- Mitrović je osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i devet meseci i do donošenja presude bio je u klasičnom pritvoru, iza rešetaka. Međutim, Osnovni sud u Valjevu je po donošenju presude, u januaru ove godine, odlučio da mu pritvor zameni kućnim pritvorom sa nanogicom do pravosnažnosti presude i on se do ovog novog napada na M. B. nalazio u kućnom pritvoru - objašnjava nam izvor i dodaje da je sud prema Mitroviću doneo i meru zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvom, odnosno M. B.

x 33 meseca je zatvorska kazna na koju je Mitrović osuđen x 48 sati pritvora određeno osumnjčenom x 36 godina ima napadnuta žena