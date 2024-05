OGLASIO SE PRETUČENI GENERAL U PENZIJI! Tačno je, zadobio sam povrede, biću valjda dobro! EVO ŠTA JE REKAO O NAPADAČIMA

General u penziji, Vukajlo Čađenović (75), pretrpeo je teške povrede u petak 10. maja oko 21 čas, kada je grupa nasilnika nasrnula na njega naočigled velikog broja ljudi na autobuskom stajalištu na Trošarini u Beogradu, a sada se povodom nemilog događaja oglasio i istakao da je sada u dobrom stanju!

- Tačno je da se desio incident, da sam zadobio povrede, ali sada sam dobro! Izašao sam iz bolnice, povrede su sanirane, utvrđeno je da nisu opasne po život. Dakle, nije ništa opasno, biću valjda dobro - rekao je general Čađenović.

foto: Privatna Arhiva

Čađenović je rekao da mu je jedan od napadača "možda poznat od ranije".

- Istina, jedan mi je možda poznat kao sin bivšeg kolege, ali ne mogu to da tvrdim. To je posao nadležnih organa, oni nek istraže ko su napadači i koji je njihov motiv bio da nasrnu na mene. Ne treba prerano donositi zaključke. To će utvrditi istraga, rekao je Čađenović za Novosti.

Podsećanja radi, Više javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog Drugom osnovnom javnom tužilaštvu kako bi u saradnji sa policijom uspeli da se otkriju, a potom i procesuiraju napadači.

- Trojica muškaraca su, kako se sumnja, penzionisanog generala udarala pesnicama iz sve snage, sve dok nije pao na trotoar, a ceo događaj odigrao se pred velikim brojem očevidaca, s obzirom na to da se incident dogodio na autobuskom stajalištu, gde postoje i nadzorne kamere - rekao je izvor upoznat sa slučajem za Kurir.

(Kurir.rs / Novosti)