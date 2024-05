OTKRIVENO KO JE BIO U AUTU SMRTI SA POGINULIM TINEJDŽEROM Markova devojka se bori za život! "SIGURNI SMO DA JE HTEO DA JE ZAŠTITI"

Na mestu suvozača u automobilu kojim je u nedelju upravljao Marko Niketić (17), poreklom iz Srbije, a koji je poginuo na mestu, bila je njegova devojka (17), otkrili su američki istražitelji.

Tinejdžerka je u nesreći zadobila teške povrede opasne po život i lekari se od nedelje bore za njen život.

Podsetimo, stravična nesreća dogodila se kada se u automobil u kom je bio par tinejdžera, zakucao "mustang" u kom su bila dvojica mušakraca, vozač i suvozač, od kojih je suvozač teže povređen, a vozač lakše.

Štitio devojku

Za Marka Niketića svi imaju samo reči hvale, a njegova porodica važi za uglednu i vrlo poštovanu u Čikagu. Svo su van sebe od šoka, a Marko je, kako smo ranije pisali, stradao samo nekoliko dana pre mature zakazane za subotu, 18. maja i diplomiranja u nedelju, 2. juna. Pored porodice, od njega se opraštaju i bliski prijatelji, koji su za medije otkrili "da veruju da je Marko u tim kobnim trenucima, kada je shvatio šta se dešava, pokušao da zaštiti svoju devojku".

- Marko je trebalo na jesen da krene na studije, svi smo očekivali da će krenuti očevim stopama i da će nastaviti porodični biznis. I dalje ne možemo da verujemo da ga nema, ali 100 posto smo sigurni da je, ukoliko je video taj auto koji je naleteo na njega, pokušao da zaštiti svoju devojku kako bi ona bila dobro - rekli su Markovi prijatelji za medije.

Marko je, podsetimo, stradao na licu mesta, tada su lekari mogli da konstatuju samo smrt mladića, s tim da je još troje učesnika u nesreći povređeno, među kojima je i Markova devojka, prenose američki mediji.

- Dve osobe odvedene su u Luteransku opštu bolnicu, a jedna u bolnicu Evanston. Vozač "mustanga" hospitalizovan je sa povredama koje nisu opasne po život. U kritičnom stanju nalazi se suvozač iz "mustanga", ali i Markova devojka - navode mediji.

Inače, nastradali Srbin bio je kumče našeg proslavljenog pevača Šabana Šaulića, koji je takođe nastradao u saobraćajnoj nesreći 2019. godine u Nemačkoj.

Stravične scene

Zašto je ugasio farove i dao gas?

Očevidac ove stravične nesreće objasnio je šta je video te večeri kada je došlo do nesreće, s obzirom na to da je vozač "mustanga" prvo zaobišao njega, nakon čega se svom silinom zakucao u automobil.

- Odjednom, "mustang" me je zaobišao, ugasio je svoje farove i dao gas do daske. Nije poznatno zbog čega je vozač ugasio svetla na "mustangu" i dodao gas, pa se zakucao u automobil. Moguće da je neki izazov bio u pitanju, ali to sad niko ne može da potvrdi. Ipak, jako je čudan taj njegov potez - rekao je svedok.