ODJEKNULO JE KAO U BEJRUTU, MASAKR OD AUTA! Pročitane poruke sa Skaja: ODBRANA TRAŽI DA DARKO ŠARIĆ BUDE PREBAČEN U KUĆNI PRITVOR

Advokat Marko Janković, branilac Darka Šarića zatražio je danas od veća Specijalnog suda koje vodi postupak protiv njega i ostalih optuženih za pokušaj diskreditacije i planiranje ubistva svedoka saradnika u drugom postupku Nebojše Joksovića da Šariću pritvor bude zamenjen kućnim pritvorom.

Janković je naveo da je Darko Šarić jedini optuženi u predmetu koji je i dalje u pritvoru.

- Razlozi zbog kojih je u pritvoru su to što je nezaposlen i što je već osuđivan. Postaje talac ovog postupka. Molim vas da ishod postupka Darko Šarić ne čeka u pritvoru i da mu pritvor zamenite danas blažom merom - rekao je advokat Marko Janković.

Tužilac za organizovani kriminal Vojislav Isailović rekao je da se protivi ovom predlogu.

Sudsko veće je, međutim, odbilo ovaj predlog odbrane.

Prethodno, sudija Zoran Šešić je saopštio i da je odbijen i predlog da odbrane da posle dostavljanja presude Evropskog suda pravde koja se odnosi na korišćenje Skaj komunikacije, taj dokaz bude izdvojen iz spisa predmeta.

- Povodom predloga za izdvajanje Skaja na osnovu presude Evropskog suda pravde, prvo ona se odnosi na države koje su članice Evropske unije. Drugo, doneta kao odgovor za predmet koji se vodi pred sudom u Nemačkoj. Ima dosta zanimljivih ideja, kojima se delom potvrđuju tvrdnje branilaca, ali ne možemo na osnovu te presude da izdvojimo Skaj, konačnu odluku daće sudovi ove zemlje - saopštio je sudija Zoran Šešić i dodao da će se nastaviti sa "izvođenjem presretnute komunikacije između nepoznatih osoba". Podsetimo, veće je ranije donelo odluke da se poruke izvedu u sudnici, ali da je tužilaštvo dužno da tokom postupka dokaže ko ih je slao.

U sudnici su potom izvedene poruke razmenjene preko Skaja a osobe koje se dopisuju govore o izvesnom Alenu, koji je prema navodima tužilaštva angažovan da ubije Joksovića.

- Daću Alenu milion plus svi troškovi

- Zna se kad izlazi iz stana, kreću blinde po njega sa Brda i stižu za 10 minuta kod njega kući, obiđu okolinu i on izlazi

- Nekad stanu do ulaza a nekada na ulicu 50 metara od ulaza

- A on normalno ide ili utrči

- Polako ulazi u auto

- Je li opušten

- Siguran je u njih, a ovaj našao dobro mesto za sebe. Video gde ima i gde nema kamera. Ima dobro mesto, niko da ga ne vidi

- Dripci misle da niko ne sme ništa pa su opušteni

- Dobro brate, za pare ću još dodati a ovo je sigurno milion

Inače, svedok saradnik Nebojša Joksović svedočio je na suđenju i izjavio da ne zna ništa o navodnom planiranju njegovog ubistva.

U sudnici su izvedene i poruke koje se odnose na postavljanje eksplozivne naprave na automobil biznismena Gorana Nikolaševića u avgustu 2020. u Valjevu. Tužilaštvo tvrdi da su pripadnici grupe digli u vazduh njegov automobil, kako bi krivicu prebacili na Joksovića i tako ga diskreditovali.

- Valjda je dobro odjeknulo

- Nema tu greške brate, pola kila

- Samo da niko nije bio blizu, to im je sto puta podvučeno, da niko ne bude povređen

- Nadam se da nije, gledali su da nije bilo žive duše

- Kažu kao u Bejrutu slika

- Kaže masakr od auta slika

Inače, i Nikolašević je svedočio pred sudom i ostao pri tvrdnji da sumnja da je njegov automobil u vazduh digao svedok saradnik Joksović.

Posle izvođenja poruka sa Skaja za reč se javio branilac Darka Šarića, advokat Marko Janković navodeći da sa telefona za koji tužilaštvo tvrdi da iza njega stoji Šarić piše osoba u ženskom rodu.

- Ja sam mislila ovaj valjao samo zato što on ima vord. Dakle, Darko Šarić je mislila.

Zatim se za reč javio tužilac koji je naveo da je neke telefone koristilo više osoba, odnosno da su različite osobe koristile telefone i da ga je možda uzela supruga nekog okrivljenog.

- U poruci od 1. avgusta 2020. u poruci u 10.17 sati piše "a mi ćemo napraviti neki sastanak da on dođe i kažemo gde je da se to stavi". Vidimo da osoba koja piše organizuje neki sastanak i da je na slobodi - rekao je Janković i podsetio da je Šarić u to vreme bio u pritvoru.

Suđenje je za danas završeno i nastavak je zakazan za 4. i 5. jun.

