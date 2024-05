U Palati pravde danas se održava suđenje po optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv odgovornih za stravičnu tragediju u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.

Osim roditelja dečaka, koji je ubio devet svojih vršnjaka, čuvara škole i ranio još šest osoba, na optužnici su i vlasnik i instruktor streljane. Za oca dečaka tužilaštvo je zatražilo kaznu zatvora od 12 godina zbog teškog dela protiv bezbednosti, majci dečaka preti kazna od dve i po godine zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i municije, a za vlasnika i instruktora streljane Tužilaštvo traži kazne od po tri godine zatvora zbog davanja lažnih iskaza tokom istrage.

O današnjem ročištu novinar Kurir televizije Mladen Radulović razgovarao je sa advokaticom Zorom Dobričanin Nikodinović.

- Danas ćemo nastaviti, odnosno trebalo bi da nastavimo dalje sa glavnim pretresom. Krivični postupak u toku i vodi se protiv dečakovog oca za teško delo protiv opšte sigurnosti, kao i protiv majke za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja i municije, a protiv dva radnika streljane se vodi krivični postupak zbog davanja lažnog iskaza. Trebalo bi po planu rada da se danas nastavi i da čujemo šta okrivljena ima da kaže vezano za optužnicu i za krivično jelo koje se stavlja na teret, i da nastavimo dalje sa ispitivanjem ostalih, odnosno sa saslušanjem ostalih okrivljenih. Ne znamo da li će odgovarati na pitanja ili neće, oštećeni imaju pravo da postave pitanja, kao i saokrivljeni jedni drugima - rekla je advokatica.

04:47 OVDE SE NE SUDI ZA UBISTVO, RODITELJI OČEKUJU DA PRAVDA STIGNE SVAKOG Zora Dobričanin: Deca im se nikad nisu vratila iz škole

Dobričanin se potom osvrnuča na izjave kolega odbrane.

- O postupku ne mogu da govorim jer je isključena javnost i moram da demantujem ono što je branilac izneo u javnosti, a to je da su punomoćnici bili protiv toga da suđenje bude javno, aludirajući da mi imamo nešto da krijemo. Ne, mi nemamo ništa da sakrijemo, međutim, sud je odlučio tako, a mi smo u svakom trenutku spremni da pred javnost iznesemo sve ono što javnost zanima,međutim, s obzirom na tu procesnu situaciju, nemamo baš puno prostora.

Govorila je i o porodicama stradale dece i njihovom prisustvu krivičnom postupku.

- Oni su naravno vrlo zainteresovani i jednostavno oni smatraju da je to jedino što mogu da učine za svoju decu, a to je da se izbore za istinu o tom događaju i da kazna stigne svakog koji je bilo na koji način doprineo tome da oni ostanu bez svoje dece, koju su poslali u školu i nikad ih više nisu dočekali da se vrate. To je jedna stravična stvar. U ovom postupku niko ne odgovara za ubistvo, već za krivična dela, kao što sam navela, ali i oni se nadaju, i mi kao punomoćnici oštećenih, da organi gonjenja i dalje rade svoj posao i ukoliko postoji adekvatan stepen sumnje za bilo koga ko je umešan u taj zločin da će biti procesuiran i adekvatno kažnjen.

