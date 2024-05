"ARSA JE MOŽDA BIO USRED MAFIJAŠKOG OBRAČUNA KAD JE NESTAO" Teorija Bože Spasića nakon apela Nemanjine majke da joj pronađu sina

Nemanja Arsenović iza sebe ima poduži dosije koji mu je otvoren već sa 14 godina. Bio je osumnjičen i za teško ubistvo i brojna krivična dela. Javnosti je najpoznatiji po tome što je bio osumnjičen da je automobilom pokušao da upadne u kuću Svetlane Cece Ražnatović.

Od 11. februara prošle godine njemu se gubi svaki trag. Na društvenoj mreži Tiktok njegova majka objavila je potresni video u kom moli za pomoć sve ljude koji bilo šta znaju o njenom sinu.

Sagovornici voditeljke jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Olje Lazarević ovim povodom bili su doc. dr Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost i Boža Spasić, bivši pribadnik SDB.

- Najpre se mora u toj zemlji gde je nestanak nastao obratiti nadležnim institucijama da oni potraže i da izvrše pretragu terena i da obave sve neophodne policijsko-istražne radnje kako bi se utvrdilo gde je to lice i gde je poslednji put viđeno, kao i da li postoji neka možda relevantna informacija koja bi mogla da olakša i utvrdi o čemu se radi. Tek na drugom mestu institucije naše države koje u toj državi imaju diplomatsko predstavništvo mogu reagovati, ali ovde je Republika Srbija u drugom planu - započeo je Antonović i naglasio specifičnost ovog slučaja.

- Međutim ovde je mnogo interesantno što je ovo lice bezbednosno vrlo zanimljivo jer ovo se radi o licu sa ozbiljnim kriminalnim dosijeom, koji je od uzrasta maloletnika poznat organima unutrašnjih poslova, tako da je pretpostavka da je ishod loš. Policijska istraga se neće automatski pokrenuti u slučaju nestale osobe koja ne spada u rizičnu grupu, to je definisano i pravilnikom. Maloletnici su na prvom mestu rizična kategorija i videli smo kako je naša policija reagovala kod nestanka deteta u Boru. Ovo lice ne spada u kategoriju tih prioriteta, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica njegov kriminalni dosije.

U program se telefonskim putem uključio i drugi sagovornik Olje Lazarević.

- Nemanja Arsenović, poznatiji kao Arsa, bio je veoma aktivan pripadnik beogradskog podzemlja i ima podebeli dosije. Međutim, veoma je interesantan ovaj apel njegove majke, mislim da je to motiv vaše emisije, apel majke da sazna o čemu se radi. Ja vas podsećam da i pre nekoliko meseci, pre hapšenja Belivukove grupe, da su pojedine majke isto tako tražile putem javnih servisa i policije da im se kaže gde su im deca. Mi znamo da ovo nije cveće, ali mi moramo da znamo šta se s njim dogodilo. On je svojevremeno pobegao iz zemlje i našao se u Španiji, a iz Španije prebegao, tako govore operativni neki podaci, u Portugaliju. Ja podsećam da u Portugaliji mi trenutno imamo desetak kriminalnih grupa koje su tesno povezane sa švercom droge. Međutim, notorna je činjenica da je 2021. godine došlo do jednog žestokog obračuna. Portugalska policija otkrila je šverc kokaina koji je bio namenjen Evropi, uspela je da razbije jednu grupu, a druga grupa je uspela da se izvuče iz obruča. Pretpostavljam da je tu negde kasnije došlo do obračuna zbog provale te operacije koju su kriminalci pokušali da izvedu - objasnio je Spasić.

