ILDA ŠAULIĆ SE OPROSTILA OD KUMČETA: Tragedija porodice Niketić pogodila decu i suprugu pokojnog pevača

Sedamnaestogodišnji mladić Marko Niketić, poginuo je u nedelju u strašnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u severnom čikaškom predgrađu, a kako smo ranije pisali reč je o tinejdžeru koji potiče iz veoma ugledne porodice, koja je u kumovskim odnosima sa preminulim legendarnim pevačem narodne muzike Šabanom Šaulićem, koji je pre pet godina nastradao, takođe u saobraćajnoj nesreći, u Nemačkoj.

Zbog velike tragedije koja je zadesila ovu porodicu, sada se oglasila i ćerka kralja folka, Ilda Šaulić, objavivši na svom Instagram profilu fotografiju u znaku sećanja na kumče.

Od Marka Niketića se oprostio i Mihajlo Šaulić, sin pokojnog Šabana Šaulića, dok je Sanela Šaulić, Šabanova druga ćerka sa suprugom Batom Mirkovićem, kako Kurir saznaje, otputovala u Čikagu kako bi pisustvovali Markovoj sahrani i kako bi svojim kumovima izjavili saučešće.

Kako je Kurir pisao, povodom nesreće, ranije se oglašavala i Šabanova udovica, Gordana Šaulić, vidno potresena zbog onoga što se dogodilo, podelila je sa nama da je usled svega ponovo proživela trenutke kada joj je javljeno da njenog supruga više nema.

- Deca su mi rekla „Nemoj da čitaš vesti i gledaš slike“. Odmah su mi se u misli vratile slike smrskanog automobila. Ponovo sam proživela trenutke kada su mi javili da Šabana više nema - rekla je Gordana.

Šabanova udovica o kumčetu imala je da kaže samo to da je Marko bio divan mladić, međutim, od šoka, kako kaže, nije imala snage puno da govori.

- Marko je bio divan dečak, život je bio tek pred njim, i da ovako strada na kućnom pragu... Nema reči kojima bih opisala tugu koju svi osećamo. Molim vas, nemojte me više ništa pitati - rekla je.

- Moramo da budemo uz kumove - zaključila je udovica kralja folka.

Stravični prizori

Stravična nesreća, podsetimo, dogodila se kada se u automobil u kom je bio par tinejdžera, zakucao "mustang" u kom su bila dvojica mušakraca, vozač i suvozač, od kojih je suvozač teže povređen, a vozač lakše. Marko je, nažalost, stradao na licu mesta, kada je ekipa Hitne pomoći mogla da konstatuje samo smrt tinejdžera.

Još te večeri, očevidac je opisao stravične detalje nesreće, s obzirom na to da je vozač "mustanga" prvo zaobišao njega, nakon čega se svom silinom zakucao u automobil.

- Odjednom, "mustang" me je zaobišao, ugasio je svoje farove i dao gas do daske. Nije poznatno zbog čega je vozač ugasio svetla na "mustangu" i dodao gas, pa se zakucao u automobil. Moguće da je neki izazov bio u pitanju, ali to sad niko ne može da potvrdi. Ipak, jako je čudan taj njegov potez - rekao je svedok.

