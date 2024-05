"JA SAM SAMO KLEKNULA I VRISNULA" Nastavlja se suđenje roditeljima dečaka ubcice iz Ribnikara, tužila ih porodica ubijene Adriane

Parnični postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", a po tužbi roditelja ubijene devojčice Adriane Dukić, nastavlja se danas u Višem sudu u Beogradu.

Roditelji devojčice su stigli u sud, a tu je i Dragan Kobiljski, otac ubijene Eme.

Na današnjem ročištu trebalo bi da svedoče Kecmanovići, a prethodno suđenje je bilo odloženo zbog njihovog nedolaska. Advokatica tuženih izjavila je tada, da podsetimo, da oni nisu došli kako bi prvo izneli odbranu u krivičnom postupku koji se vodi protiv njih.

Ukoliko na današnje suđenje ne dođu ni Vladimir ni Miljana Kecmanović, a zasad nisu došli, svedočiće direktorka, razredna i nastavnica OŠ "Vladislav Ribnikar".

U međuvremenu, Vladimir Kecmanović izneo je svoju odbranu u krivičnom postupku i on će moći da svedoči po tužbi roditelja ubijene devojčice, a majka je u sredu započela iznošenje svoje odbrane u krivičnom postupku, usred čega je Dane Dukić, Adrianin otac, ustao i otišao iz sudnice.

Parnice

Ovaj postupak je odvojen u odnosu na onaj koji se vodi po tužbi ostalih porodica, a tužbu protiv roditelja dečaka ubice podneli su majka, otac, brat i sestra devojčice, žrtve pucnjave u "Ribnikaru".

- Više parničnih postupaka vodi se po tužbama roditelja dece iz "Ribnikara" kao i ranjenih u ovom krvavom piru, a ocu i majci dečaka ubice sudi se i u krivičnom postupku gde je otac izneo svoju odbranu rekavši "da on nije ništa kriv i da ne zna ko jeste kriv za masakr u školi" - podseća izvor Kurira.

Potresna svedočenja svih roditelja, u obe parnice, ostala su svima duboko urezana. Tako je i Adrianina majka ispričala sve o svom detetu i njenim ambicijama koje nije stigla da ostvari.

- Adriana je imala planove za budućnost, htela je da postane doktor kako bi izlečila deku koji boluje od srca. On joj je govorio: "Mila moja, ti kad budeš bila doktor deke više neće biti", a otišla je pre njega - rekla je Biljana u svom svedočenju i nastavila:

- Prvo sam čula za Dragana (ubijeni školski čuvar) taj dan, jako me je to pogodilo. On je sve voleo i uvek kad vidi moju decu viče: "Evo Dukića, stigli su". Ja sam tada pozvala Daneta i rekla mu da samo ode u školu da pokupi Adrianu. Pozvala me Adrianina drugarica iz drugog odeljenja i rekla da su oni svi kod kuće i da se Adriana ni njoj ne javlja, tu sam počela da paničim. Otišla sam do stana, pa ispred škole, a Dane u policiju, i kasnije me pozvao i u plačući vikao: "Nema više naše Adriane", ja sam samo kleknula i vrisnula, ne znam ko me je ni kad odvezao kući...

