"VELIKA JE NELOGIČNOST U IZJAVAMA OSUMNJIČENIH ZA DANKINO UBISTVO" Sagovornici Kurir televizije: Šta se desilo s DNK tragovima

Četiri nova svedoka u slučaju ubistva dvogodišnje Danke Ilić, a za koje se terete radnici JKP „Vodovod“ Srđan Janković i Dejan Dragijević, biće saslušana 27. i 28. maja u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, koje sprovodi istragu u ovom slučaju.

Prema saznanjima, u pitanju su tri osobe kod kojih su osumnjičeni radnici JKP "Vodovod" bili na terenu neposredno pre nego su udarili dete, prema sopstvenom priznanju, kao i jedna osoba koja je bilo u automobilu sa ocem ubijenog deteta u trenutku kada se on susreo sa osumnjičenima dok je tragao za Dankom.

Voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Olja Lazarević o ovoj temi razgovarala je sa Majom Jovanović, generalnim sekretarom IBSSA - Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, stalnim sudskim veštakom dr Ljubišom Božićem i advokaticom Gordanom Božilović Petrović.

- Svedoci su inače lica koja poseduju određena saznanja, bilo neposredno, bilo posredno, o samom događaju. I zato su veoma važni, jer su to, da kažemo, jedini živi svedoci, odnosno živi dokazi. Naravno da su najvažniji oni svedoci koji imaju neposredno saznanje, koji su učestvovali u samom događaju. Naravno da se ovo ne odnosi na privilegovane svedoke, to su lica koja imaju rodbinske odnose sa osumnjičenima. Kako vreme kako prolazi, tako i njihovo samo saznanje sa nekom vremenskom distancom može da bude manje ili čak u nekom momentu i drugačije - objasnila je advokatica Gordana Božilović Petrović.

Sudski veštak prokomentarisao je šta bi novi svedoci mogli novo da doprinesu u istrazi.

- Kao i sve drugo u životu i u ovom pretresu, odnosno u ovom istražnom postupku, bilo bi idealno da svega ima, da je sve kompletno. Međutim, ne postoji nijedan takav slučaj. Ono što vrlo često nedostaje, posebno u situacijama kad je ubistvo u pitanju, to su izjave upravo okrivljenih o tome kako oni nisu uradili. I to onda otvara jedno veliko polje odbrane da manipuliše sa događajima koji su i na koji način su se desili. Dakle, u ovoj situaciji imamo obrnutu priču. Dakle, imamo neposredno ljude koji su priznali šta su uradili. I to je ovako jedan stub koji niko neće moći da preskoči. Šta god da bude, nek ne bude nijedan DNK nalaz, nek ne bude ništa do sada, imamo njihovu izjavu. Drugo, DNK u konkretnoj situaciji je mogao da nastane samo od otvorenih delova tela. To su znači delovi ruku, potencijalno lica. Ona verovatno licem nije bila porinuta prema podlozi, odnosno prema delu gde je ležala. A od ruku u tom prostoru je teško neposredno nakon toga naći minimum tragova. Ako nemamo krvi, kod ugušenja, stezanja za vrat, zatvaranja disajnih puteva, nemamo ništa što bi moglo onako značajno da ukaže da baš moramo da nađemo DNK. A novi svedoci će samo potvrditi ono što je već verifikovano kroz GPS i na drugi način - objasnio je Božić.

Treća sagovornica Olje Lazarević govorila je i o smrti majke jednog od osumnjičenih i njenim saznanjima o ubistvu male Danke.

- Ovo je slučaj nestanka male Danke, jer prosto ne mogu da kažem ubistva dok nemamo telo. Danka se vodi kao nestala, između ostalog, bez obzira na njihovo priznanje. To je moje lično mišljenje, verujem i većine. Majka osumnjičenog je uradila što bi i svaka majka, tvrdila je da je Danka živa, ali pitanje je koliko to možemo shvatiti ozbiljno. U ovom slučaju, imate osobu koja priznaje ubistvo deteta, a pritom ne otkriva telo. Velika je nelogičnost da je devojčicu po navodima udario vozač, suvozač izvršio ubistvo. Kap krvi nije jedini biološki trag. Tu postoji tečnost iz usta, suza, kosa, koža. Prilikom izjave potencijalnog ubicе mi imamo njegovu rečenicu gde se Danka probudila i plakala, tu mora da postoje suze - ispričala je Maja Jovanović.

