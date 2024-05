FILIP PEJOVIĆ OPTUŽEN ZA PROGANJANJE BIVŠE DEVOJKE Zvao je sa 49 brojeva, molio, pretio i uhodio TUŽILAŠTVO TRAŽI ZATVOR

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo optužni predlog protiv Filipa Pejovića (34) zbog sumnje da je proganjao bivšu devojku Goranu Vukmirović.

- On se sumnjiči da je krivično delo proganjanje izvršio od novembra 2023. godine do 18. aprila kada je uhapšen, u stanju uračunljivosti, protivno volji oštećene G.V., uporno nastojao da uspostavi kontakt sa njom neposredno i putem sredstava komunikacije tako što je, nakon prekida emotivne veze, oštećenu kontinuirano pozivao i slao joj sms poruke kao i poruke preko aplikacija „whatsApp“, „viber“ i „Instagram“ sa 49 različitih telefonskih brojeva - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da je u porukama koje je slao molio Goranu da se vide i da ga odblokira, potom poruke uvredljive i preteće sadržine, da je čeka kod njenog automobila.

Gorana Vukmirović foto: Privatna arhiva

- Takođe, sačekivao je isred radnog mesta i u Tržnom centru „Delta city“, pa je dana 21. marta, dok je oštećena upravljala svojim motornim vozilom primetila okrivljenog da se svojim vozilom kreće iza njenog vozila, a nakon što su zastavljeni od strane policijskog službenika kome je oštećena prijavila da je okrivljeni progoni, sve vreme osećajući kontinuiranu i ozbiljnu uznemirenost i strah - opisano je u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Javni tužilac, kako se dodaje, predložio je da se Filipu Pejoviću produži pritvor, da se oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i 6 šest meseci i da mu se izrekne mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom u trajanju od tri godine.

Gorana Vukmirović je za Kurir ispričala da je njen pakao krenuo kada je odlučila da raskine sa Filipom.

- On to nije prihvatio i odmah je počeo da me proganja. Pozivima, porukama, pretnjama, čekanjem posle posla. Onog momenta kada su krenule i pretnje, dobijala sam preko 100 poziva i poruka dnevno. Trenutak kada sam shvatila da imam problem je kada sam blokirala svaki nepoznati broj a on kupovao novi i pozivao me - ispričala je ranije za Kurir.

Inače, Filip Pejović je sin pokojnog Luke Pejovića koji je ubijen u Beogradu 2000. godine.