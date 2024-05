"MISLILI SMO DA NIKO NIJE PREŽIVEO..." Svedoci opisali jezive trenutke u sudaru vozova: Grunulo je kao da je eksplodirala bomba!

Zvanični izveštaj o tome kako je došlo do sudara dva voza i dalje se čeka, a svedoci su za Kurir ispričali da je u momentu sudara vozova u tunelu toliko jako grunulo, da je izgledalo kao da je eksplodiralo skladište municije!

- Sedeo sam nedaleko od mesta sudara i čuo kada je došlo do sudara vozova u tunelu. Verujte mi, to je eksplodiralo kao bomba, ali ne kao jedna, već kao gomila bombi, kao grom, toliko jako. Posle toga nije prošlo ni desetak minuta, a već su stigli policajci, vatrogasci i ekipe Hitne pomoć. Ljudi koji su bili sposobni i u stanju da sami izađu, oni su izašli iz tunela, a ostale su vatrogasci morali da izvlače. Verujte, svi smo ovde uplašili, mislili smo da u tunelu niko nije preživeo, tako je to zvučalo napolju - kazao je za Kurir jedan od očevidaca.

Ministar za infrastrukturu i energetiku Goran Vesić izjavio je juče da je odgovornost za sudar vozova kod Pančevačkog mosta isključivo u ljudskom faktoru.

- Signal koji se nalazi u samom tunelu i koji treba da poštuje kompozicija BG voza, nije poštovan i to je ono što dosad znamo. Naša komisija je na terenu i istražuje čitavu situaciju. Tužilaštvo se, takođe, bavi istragom, pa ćemo sačekati i konačpni izveštaj. Ono što sa sigurnošću možemo da kažemo da je u pitanju ljudska greška i da je ljudski faktor odgovorn za ovo što se dogodilo - kazao je ministar Vesić.

On je istakao i da je u toku noći pušten u saobraćaj levi kolosek.

- Oko tri sata je teretni voz prebačen za Pančevo. Od 28 vagona prebačeno je 27, a onaj koji je uništen odvezen je na popravku. Izvlačenje BG voza nije uspelo zbog velikih oštećenja koje ima lokomotiva, ali ćemo do ponedeljka ujutru imati kompletnu normalizaciju saobraćaja - objasnio je Vesić.

Izneli povređenog Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković ispričao je za medije kako je tekla akcija izvlačenja putnika iz tunela. - U 18.42 Operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd dobio je poziv da je došlo do sudara vozova u tunelu. Odmah su na lice mesta upućene ekipe i na licu mesta je bilo ukupno 25 vatrogasaca spasilaca sa sedam vatrogasno-spasilačkih vozila. Na lice mesta smo stigli za dva minuta - naveo je Miković. On je dodao da su spasioci odmah započeli sa oslobađanjem putnika iz vagona. - U vozu je bilo ukupno devet osoba u vozu, od toga su tri osobe bile teže povređene. Njih su spasioci prve izvukli, a jedna od njih nije mogla sama da izađe, pa su je spasioci bukvalno izneli iz tunela i predali ekipi Hitne pomoći - istakao je Miković.

Spasilačke ekipe: Stigli za četiri minuta od ulaza u tunel do voza

Dragan Miković je ispričao da su spasiocima bila potrebna dva minuta da stignu do tunela, a još četiri minuta da od te tačke stignu do voza jer je bila velika udaljenost, a ulaz u tunel nije jednostavan.

- Pošto Vatrogasno-spasilačka brigada Beograd uvežbava razne scenarije, jedan od njih je upravo to ako se nešto desi u tunelu. Znali smo da imamo pristup sa dve tačke, tako da smo mi naše ekipe poslali na te dve tačke. Jedna je bila kod Studentskog doma Karaburma, a druga je bila na ulazu kod Pančevačkog mosta - rekao je Miković.

Dva slična slučaja

x 5. novembar 1992 - u Bežanijskom tunelu su se sudarila dva voza i tom prilikom su dve osobe poginule, a više ih je povređeno. Do nesreće je došlo kada se voz iz Šida zbog kvara zaustavio u stanici Zemun, neposredno po izlasku iz tunela. Na njega je, najverovatnije zbog pogrešnog tumačenja signalizacije, brzinom od 70 kilometara na sat naleteo lokalni voz i tom prilikom su poginuli mašinovoda lokalnog voza i jedan putnik iz voza u kvaru.

x 2. maj 2013 - 22 putnika povređena su kada su se u Bežanijskom tunelu u Novom Beogradu, između stanica Tošin Bunar i Zemun sudarili putnički voz na liniji Beograd-Novi Sad i voz koji saobraća na liniji Beograd-Šid. Puutnici su u tunelu, dugom oko dva kilometra, proveli skoro sat vremena dok po njih nije došla rezervna kompozicija da preveze napolje

13 osoba evakuisano posle sudara vozova 4 povređenih zadržano u Urgentnom centru 23 vatrogasaca spasilaca bilo na terenu

