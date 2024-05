BRUTALNO PRETUČENA U KAFANI! Doktorka tvrdi da su njenog muža i nju unakazili radnici obezbeđenja! (FOTO)

Doktorka S. D. (39) u subotu 25. maja doživela je, kako kaže za Kurir, stravično nasilje kada su je zajedno sa njenim suprugom pretukli radnici obezbeđenja jedne poznate beogradske kafane na Novom Beogradu.

Prema rečima pretučene žene, u subotu je izašla u kafanu sa drugaricom, a pred kraj žurke pridružili su im se i njen suprug i još dvojica prijatelja. S. D. kaže da je sve bilo u redu do pred kraj, kada su, kako tvrdi, ničim izazvani na njih nasrnuli radnici obezbeđenja.

foto: Privatna Arhiva

- Celo veče je bilo mirno, uživale smo i nismo imale nikakvih problema. Na kraju žurke, pridružio nam se moj muž sa dvojicom prijatelja. Pre polaska, muž je krenuo sa mnom do toaleta i u momentu kada smo pokušavali da se probijemo kroz gužvu da bismo došli do toaleta, morali smo da prođemo pored izlaza, a obezbeđenje je u tom trenutku izbacivalo dvoje ljudi. Mene su očigledno pomešali, misleći da sam i ja sa njima, napali su me i udarali iz sve snage - započela je priču S. D. nakon čega je dodala da je njen suprug iste sekunde reagovao, a onda je usledilo brutalno nasilje.

- Tukli su nas ljudi iz obezbeđenja, udarali su i rukama i nogama, u toj gužvi uopšte nisam gledala ko je gde, u jednom momentu podigla sam pogled i videla čoveka iz obezbeđenja koji je u rukama držao drvenu nogaru od stola, udarali su nas oboje i time, pokušala sam da dopuzim do mog muža na kojeg je više njih nasrnulo, vikala sam: "Ubićete ga, ubićete ga!" - ispričala je vidno potresena naša sagovornica.

Žrtva brutalnog nasilja ispričala je zatim za Kurir da su tri puta zvali policiju, a kada je policija došla, gosti su se raz8išli, a obezbeđenje je zaključalo kafanu i iznutra niko nije otvarao policiji.

foto: Privatna Arhiva

Naša sagovornica kaže da je na lice mesta došla i Hitna pomoć, a da su i njoj i njenom mužu konstatovane teške povrede.

Kako dalje kaže, ona je policiji ukazala na jednog od napadača jer zna kako izgleda i mogla bi da ga prepozna.

- Cela sam bila krvava, slomljen mi je nos, vilica, a moj suprug je četiri puta gubio svest, lekari su nakon pregleda konstatovali da su u pitanju teške teleske povrede. Međutim, usled celog haosa, moj muž je ispustio telefon, a kada se prijateljica sa kojom sam te večeri izašla, u celom haosu, sagla da ga uzme, dotični iz obezbeđenja je udario i nju i telefon stavio u džep - objasnila je žena.

foto: Privatna Arhiva

Kako Kurir saznaje, o slučaju je obavešten i dežurni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, nakon čega je dao nalog policiji da se skinu snimci sa kamera, kao i da se ispitaju svedoci i zaposleni u objektu.

Prema rečima našeg izvora upoznatog sa slučajem pretučenog bračnog para, S. D. je ukazala policiji na jednog od napadača, s obzirom da ga je, prema njenim rečima, prepoznala nakon što je saznala o kome se radi.

- S. D. je dala izjavu u policiji, a nakon lekarskog pregleda, u nedelju je dostavila i povrednu listu. Iz Tužilaštva su dali nalog policiji da prikupi dokaze, kao i da utvrde identitet počinilaca - rekao je izvor Kurira.