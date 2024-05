UHAPŠENO 11 ČLANOVA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE U BEOGRADU: Zgrnuli velike pare, a evo šta su radili!

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službe za za borbu protiv organizovanog kriminala danas je na području Beograda uhapšeno 11 pripadnika organizovane kriminalne grupe koji se sumnjiče da su od novembra prošle godine do danas, omogućili nedozvoljeni tranzit kroz Srbiju u cilju njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja ka zemljama Evropske unije za najmanje 59 ilegalnih migranata. Među migrantima, kako je saopšteno iz tužilaštva, su državljani Iraka i Sirije.

Ilustracija, migranti foto: Uprava Carine

- Na teritoriji Beograda, uhapšeni su državljani Republike Srbije: N.D., M.T., V.O., D.M., I.S., A.J., T.Đ., Z.N., S.N., P.K. i D.S, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi . Pripadnici organizovane kriminalne grupe koje su kao organizotori predvodili N.D. i M.T., izvršili su krivična dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi radi sticanja protipravne imovinske koristi, za iznos, koji se kretao od 150 do 250 evra po jednom iregularnom migrantu - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Ova organizovana kriminalna grupa je, kako se dodaje, organizovala prihvat ilegalnih migranata na teritoriji Srbije, u blizini državne granice sa Republikom Bugarskom, u Dimirovgradu, Bosilegradu, Zaječaru, prihvatnom centru u Tutinu, a potom organizovali nedozvoljen tranzit do Beograda ili do državne granice sa BiH, nakon čega su ostvarenu finansijsku korist, organizatori i pripadnici ove organizovane kriminalne grupe, delili u zavisnosti od njihovog zadatka u ostvarenoj pojedinčanoj radnji omogućavanja nedozvoljenog tranzita kroz Srbiju.

- Svi osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organzovani kriminal nakon čega će ih saslušati javni tužilac - dodaje se u saopštenju.