BORIO SAM SE 27 GODINA ZA ISTINU: Prvo oglašavanje oca pokojnog Novaka Stevanića posle današnjeg priznanja "zemunca"

Borio sam se i čekao na ovo gotovo 27 godina. Sin mi nije živ i to ništa ne može da promeni, ali je ovaj veliki pomak u postupku za ono što mu se dogodilo velika satisfakcija.

Ovim rečima, za Kurir je Zoran Stevanić čiji se sin, student Novak Stevanić (22), posle otmice i brutalne torture vođa, pripadnika zloglasnog "zemunskog klana" i policajaca kojima se sudi ubio, prvi put oglasio za Kurir pošto je član klana Nikola Bajić danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu priznao sve detalje razbojništva iz 1997. i skopio sporazum u zamenu za četiri godine zatvora.

Zoran Stevanić foto: Nebojša Mandić

- Zadovoljan sam što je posle 27 godina učinjen pomak, krajnje je vreme bilo da se agonija završi. Predmet je dugo tapkao u mestu, promenilo se nekoliko vlasti, mnogi ljudi koji su učestvovali u istrazi više nisu živi, i danas je konačno učinjen veliki pomak, iskazom koji je dao, Nikola Bajić je praktično rešio predmet koji se vodi. Moja želja, od prvog dana je bila da odgovaraju oni koji su krivi, ne mrzim nikoga, samo sam svih ovih godina želeo pravdu za moje dete - kaže Stevanić za Kurir.

Bajić danas saslušan u tužilaštvu foto: Zorana Jevtić

On navodi da posle toliko godina može čak da kaže da je na neki način zahvalan Nikoli Bajiću što je odlučio da prizna i progovori o tragediji koja je zadesila njegovu porodicu.

- Svih ovih godina, trčao sam za svakom senkom, za svakim tragom. Ni jednog trenutka nisam odustajao od toga da saznam istinu - dodaje otac Novaka Stevanića, koji su prema priznanju Nikole Bajića, po nalogu pokojnog vođe "zemunskog klana" Dušana Spasojevića oteli na ulici, mučili i pretili mu kako bi im otkrio gde njegovi roditelji drže sef u stanu.

Pošto su opljačkali stan, pustili su ga, ali su nastavili da ga zastrašuju i da mu prete i on se osam meseci kasnije ubio.

Novak Stevanić foto: Privatna arhiva

- Osam meseci moje dete se mučilo, grčilo i to je ono što će me boleti zauvek, što tada ništa niko nije preduzeo da mi spasi dete. Svako dete zaslužuje pomoć, zaslužuje da živi, moj sin je mogao da bude živ, ali nije. To je ono, što na moju najveću žalost, ništa više ne može da promeni - kaže u bolnoj ispovesti Zoran Stevanić.

Otac pokojnog Novaka Stevanića iskoristio je priliku da zahvali Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na naporima koje je uložilo da porodica konačno dođe do istine.

Optužnicom su, podsetimo, osim Bajića koji je priznao krivicu i opisao ulogu svih optuženih ali i onih koji su učestvovali u razbojništvu ali više nisu živi, obuhvaćeni i policajci Saša Đajić i Milan Radukić, kao i nekadašnji pripadnik klana Goran Ristić. Oni su tokom sudskog postupka negirali krivicu.