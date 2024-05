KURIR ISPRED DVORIŠTA GDE JE ČOVEK ZAKOPAO OCA DA BI PRIMAO NJEGOVU PENZIJU: Pitali ga gde je otac, evo šta je odgovarao (VIDEO)

Novinar Kurira Mladen Radulović izveštavao je jutros iz Zemuna ispred dvorišta muškarca koji je tu kako je juče sam priznao zakopao preminulog oca kako bi nastavo da prima njegovu penziju.

- Iza nas je dvorište kuće u koje je zakopano telo čoveka koji je u trenutku smrti imao 79 godina. Prema informacijama nadležnih, juče je čovek koji ima 53 godine ušao u prostorije tužilaštva u pratnji dva advokata i prijavio da je svog oca zakopao pre 8 godina. Kao motiv je naveo to da je hteo da nastavi da uzima njegovu penziju.

Pokojnik je kako se saznalo bio funkcioner jednog javnog preduzeća i finansijski stabilan:

- Saznalo se u međuvremenu da je čovek bio jedan od funkcionera jednog javnog preduzeća i da je imao dobru penziju. Bio je da kažemo dobrostojeći u toku života. I to je bio motiv da sin zapravo nastavi da ubira njegove prihode. Pretpostavlja se da je smrt nastupila prirodnim putem i da je posle toga on rešio da to ne prijavi prijateljima i porodici već da nastavi da prima očevu penziju. Ovde na licu mesta je dvorište sa nekoliko kuća. Tu smo već neko vreme, niko nije izašao iz dvorišta. Ne znamo tačno koliko ljudi ovde živi, ali je čudno da niko godinama nije primetio da njegovog komšije nema duže vremena.

A evo kako su nakon neobjavljene smrti zakopanog čoveka reagovale komšije:

- Kako se u međuvremenu situacija razvijala, komšije su pričale da su pitale u nekoliko navrata sina gde mu je otac, ali on je govorio da je otišao u dom za stare, a kao razlog toga što ne može da im dozvoli da ga vide, naveo je da je otac senilan i da više nikoga ne prepoznaje. On je optužen za krivično delo prevare, verovatno mu neće biti određen pritvor, ali ukoliko uzmemo da je penzija bila makar 500 evra, verovatno je reč o sumi od 50.000 evra koje su prijavljene tih osam godina.

Prema nezvaničnim informacijama postoji sumnja da je sin slobodnom voljom prijavio slučaj ili je na to bio prinuđen:

- Jedna stvar je ključna u ovoj celoj situaciji, a to je da je upitno da li je on sam prijavio šta je uradio ili su radnici koji su došli tu da rade pronašli ostatke tela, odnosno lobanju i skelet, posle čega je bio prinuđen da se prijavi kako bi se izbegla loša situacija. To su nezvanične informacije. Tužilaštvo istražuje sve okolnosti ovog slučaja i bićemo obavešteni tokom narednih sati.

