"MAMA SRPKINJA I JA ČEKAMO DA NJEN TATA HRVAT UMRE ZBOG NASLEDSTVA" Mladić objavio skandalozno pitanje, odmah se javio i advokat

Navikli smo, nažalost, da se na Balkanu članovi porodica često zavade zbog nasledstva, ali i da, neretko, pojedinci anonimno traže pravne savete u vezi sa uzimanjem svog dela nakon nečije smrti, koju očekuju, pa razmišljaju jedino o svom 'delu kolača' porodične imovine.

Upravo je takav slučaj jedne žene, koja ima srpsko državljanstvo i živi u Srbiji, i njenog oca, koji živi u Hrvatskoj i pored srpskog ima i njihovo državljanstvo.

Sin pomenute Srpkinje obratio se Redit zajednici i izneo svoju problematiku, a ono od čega strepe i on, kao i njegova majka, jeste to da ih neće kontaktirati hrvatske nadležne službe u vezi sa nasledstvom kada njegov deda, a njen otac, umre. Glavni problem je, kako navodi, to što je majka rođena u Srbiji i nema izvod iz matične knjige rođenih u Hrvatskoj.

"Pozdrav, pitanje za nasledstvo u Republici Hrvatskoj. Naime, majka nije u dobrim odnosima sa dedom koji se nalazi u Republici Hrvatskoj i ima srpsko i hrvatsko državljanstvo. Kako nisu u kontaktu, da li ovo znači da ona ili unuci neće doći do nasleđa? Ona ima samo srpsko državljanstvo, te je pitanje da li bi javni beležnik iz Hrvatskoj uopšte kontaktirao. Da li u ovom slučaju imovina pripada opštini?", napisao je ovaj momak.

U nastavku je dobio brojne savete.

"Morao bi vas deda isključiti iz nasljeđa, ali i to se može samo pod određenim uslovima. Iz ovoga što si napisao, "nedobri" odnosi nisu razlog da budete isključeni, a to što ste u različitim državama nema nikakve veze, bićete kontaktirani, a i možete se sami pozvati", napisao mu je jedan korisnik pomenute društvene mreže, a onda se javio advokat rečima:

"Morate da pratite da li je deda umro i da onda vidite u Hrvatskoj kako da se prijavite kao naslednici", kratko se oglasio.

