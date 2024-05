"KAD OŠTEĆENI ZNAJU DA JE KAZNA ZA BLAŽIĆA MAKSIMALNO 20 GODINA, KAKO OČEKUJETE DA REAGUJU?!" Advokat: Zakoni moraju da se menjaju

Suđenje Urošu Blažiću, optuženom da je počinio masovno ubistvo u selima Dubona i Malo Orašje, donelo je nova pitanja u vezi sa bezbednosnim izazovima. Zbog osetljivosti slučaja, suđenje bi trebalo da bude premešteno iz Smedereva u Specijalni sud u Beogradu.

Naime, pripremno ročište u tom postupku je 23. maja odloženo zbog incidenta u sudnici kada su porodice žrtava reagovale nakon što su Blažić i njegov otac uvedeni u sudnicu, nakon čega ih je obezbeđenje vratilo u pritvorsku jedinicu.

A u Višem sudu u Kragujevcu održan je glavni pretres u krivičnom predmetu protiv bliskih rođaka Uroša Blažića, Gorana i Borisa Gavrilovića. Ocu i sinu sudi se zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršlilaštvu.

O novim informacijama, kao i o tome što je promena lokacije suđenja izazvala interesovanje javnosti za detalje samog procesa, razgovaram sa našim današnjim gostima, advokatom Nebojšom Perovićem i bivšim funkcionerom MUP-a Dejanom Radenkovićem.

- S obzirom na težinu dela koje mu se stavlja na teret opravdano je to što je urađeno i mislim da je dobra odluka da se saopšti da će zbog bezbednosnih razloga postupak biti prebačen u Beograd. Ne mogu da verujem da niko nije mogao da predvidi da je moguće da dođe do tako burne reakcije oštećenih - rekao je Radenković.

Perović je izrazio razumevanje za burno reagovanje oštećenih:

- Teško da neko za to nema razumevanja. Da je rat, da je1943. godina to bi bilo previše, a kamoli u miru da se toliko ljudi ubije i rani. Naše narod punih 30 godina mnogo trpi. Mi smo okupirani od strane nasilja, budalaština, gluposti, satanizma. To se trpi i trpi. Narodu hoće budalaštine da se predstave kao nešto što je normalno. Kad se desi takav jedan masakr to je nešto zaista bolno i užasavajuće.

- Ako imamo saznaje da nekome ko je to izvršio sledi kazna maksimalno do 20 godina zatvora šta da očekujemo?! Prošlo je godinu dana od maskra u Ribnikaru i u Duboni u Malom Orašju i krivično pravni sistem još nije promenjen, a to bi moralo da se dogodi.

