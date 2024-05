IZRUČEN I SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO NUSRETA DESTANOVIĆA: Brutalno mu oduzeo život, pa ga bacio u napušteni bunar!

Ministarstvo pravde Austrije izručilo je Srbiji S.Z. (27) iz Sjenice, osumnjičenog da je ubio Nusreta Destanovića (28) iz Tutina i on je saslušan u Višem tužilaštvu u Novom Pazaru, uz ostanak na snazi ranije određenog pritvora do 30 dana, saznaje radio Sto plus.

On je, prema nezvaničnim informacijama, izneo odbranu na saslušanju u Tužilaštvu.

Osumnjičeni S.Z. se tereti da je 8. februara naneo smrtne povrede oštrim predmetom Nusreta Destanovića. da bi potom, po saopštenju policije, telo ubijenog bacio u napušteni bunar u selu Međugor, u okolini Sjenice, gde je dva dana kasnije pronađeno.

Više tužilaštvo u Novom Pazaru tereti ga da je počinio teško ubistvo, a Viši sud mu je tada, u odsustvu, odredio pritvor.

Pet dana nakon počinjenog zločina Viši sud u Novom Pazaru dao je saglasnost da se za njim raspiše međunarodna poternica, a kako je S.Z. 21. februara uhapšen u Austriji, taj sud je Ministarstvu pravde Srbije dostavio sva dokumenta neophodna za pokretanje postupka ekstradicije, što su pravosudne vlasti Austrije i odobrile.

“Nakon sprovođenja izručenja osumnjičenog u Srbiju, steći će se uslovi za vođenje krivičnog postupka koji je trenutno u fazi istrage koju sprovodi Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru”, naveli su iz Višeg suda.

Pored S.Z, istragom su obuhvaćeni i E.DŽ. (19) iz Sjenice zbog neprijavljivanja pripremanja krivičnog dela i E.H. (40) iz Novog Pazara zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Iz Višeg suda su odgovorili da mu je pritvor određen zbog sprečavanja mogućeg bekstva, uticaja na svedoke i uznemirenja javnosti koje bi moglo ugroziti vođenje postupka.

Kurir.rs/radiostoplus/Preneo: D. P.

