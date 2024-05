DRŽAVLJANKA SRBIJE IZBOLA MUŽA, PA DALA JEZIV ISKAZ: "Tukao me, izgladnjivao i VEZAO LANCIMA, taj dan mi je bio NAJGORI U ŽIVOTU"

U nastavku suđenja na Županijskom sudu u Velikoj Gorici 50-godišnjoj Zejnepe M., državljanki Srbije koja prebiva u Belgiji i koja je supruga Senada M. (48) pet puta ubola nožem u kući na velikogoričkom području, došlo je do prekvalifikacije krivičnog dela iz pokušaja ubistva u pokušaj usmrćenja pa je optužena odlučila odmah delo i da prizna. U sat vremena detaljno je opisivala kroz suze proživljene patnje tokom 32 godine suživota s nasilnim suprugom zbog kojeg je u više navrata bežala od kuće i spas tražila po sigurnim kućama Belgije, ali zbog opisa ključnog trenutka prvog zadatog uboda koji se u sudnici razlikovao od onog koji je dala u istrazi dva dana od ubadanja, optužena je sebi zakomplikovala stvar pravdajući sve to stresom.

- Zašto ste rekli u istrazi da je Senad ustao s troseda, da vam je prilazio te pokazivao neki sadržaj na mobilnom telefonu pa da ste ga uboli, a danas govorite kako se ustajao s fotelje na kojoj je sedeo pored vas te da vas je uhvatio za kosu kako bi vas vodio na tavan i usmrtio pa ste zato posegnuli za nožem koji je bio u fotelji? Šta je od toga tačno? Jeste li se bolje sećali događaja onda ili sada? - upitao je tužilac optuženu na šta mu je Zejnepe M. odgovorila da je "ovo što govori danas u sudnici istina i da je zbunjena, pod šokom i stresom bila i onda i danas jer ju je suprug stalno udarao, pretio smrću njoj i porodici..."

Strahote života s nasilnikom

A suživot s nasilnikom koji je opisala i strahote koje je prošla, nikoga ne mogu da ostave ravnodušnima.

- Kriva sam. Taj 13. maj prošle godine za mene je crni dan, nagori dan u mom životu. Bila sam napaćena i nije mi drago radi toga, ali ja sam ga ubola nožem braneći svoj život jer bih u protivnom bila ispod zemlje. Skidao me golu i maltretirao. Morala sam puzati po podu da vidim kako ću bez nogu jer mi ih je hteo šipkom polomiti. Hteo je da me zalije i sonom kiselinom da izgorim a pretio je i da će mi peglom paliti intimni deo kako se ne bih mogla udati za drugog. Govorio je i da će mi iseći prste i jezik jer sam mu lagala da sam njemu, kao 16-godišnjakinja, došla nevina. Ukupno me četiri dana držao vezanu. Prvo me vezao lancem na tavanu kuće gde sam u polustojećem položaju s rukama u vazduhu, gladna i žedna provela 24 sata. Onda me sutradan u dnevnom boravku vezao nogom za svoju nogu, a uveče me vezao i u spavaćoj sobi. A tog 13.-og totalno je poludeo, počeo da skače po kući, smejao mi se dok sebi grize prste i mene usput šamara. Kuću je zaključao i planirao da me odvuče opet na tavan te da me ubije. Niko ništa ne bi čuo jer je gore stavio zvučnike i muziku – rekla je u svoju obranu Zejnepe M. navodeći da je kao razlog tog njegova ponašanja bila ljubomora, ali i jer je smatrao da ga je bežeći od kuće u sigurnu kuću osramotila.

‘Nije mi dao da jedem‘

Pune 32 godine su, kazala je još optužena, proveli zajedno, a od 2015. su i u braku. Imaju petoro dece a nju je, napominje, pretvorio u roba kojem je sve branio.

- Tih nekoliko dana pre kobnog dana, povremeno bi me odvezivao jer sam mu obećavala da ću priznati sve što treba samo neka me ostavi na miru. Nije mi davao da jedem, tek jednu bocu vode a ironično mi je bio ponudio i svoju mokraću da popijem. Ispitivao me o ljudima koje ja ni ne poznajem. Čak je rekao da naša deca nisu njegova nego da im je otac njegov otac te da im je on, stoga, brat. Preda mnom je čak zvao neke ljude u BiH s kojima je razgovarao o maloletnicama da bi ih kupio, a jednom čoveku je rekao i da me odvede u Italiju k bratu nakon što me osakati. Dok me tukao nudio mi je opcije da ubijem tog nekog Srbina, svoga brata ili njegova oca. Zbog svega sam molila da me ubije da više ne patim, ali je nastavio da me udara šakom po glavi pa mi je povredio uho i nosim aparat, zubi mi se od udaraca klimaju... Na dan kad sam ga ubola, odvezao me i sedeli smo u fotelji. Stalno je ustajao i pokazivao mi na mobilnom telefonu neke nepoznate osobe želeći da priznam da sam s njima u vezi. Bila sam upišana i strahovala. Držala sam se za fotelju i setila sam se da je kod naslona nož koji sam tamo stavila dan ranije nakon što nam je sto pukao – otkrila je dalje optužena opisavši da je nakon toga usledilo ono što nije priželjkivala. Najednom ju je odlučio odvući ponovo na tavan pa ju je, tvrdi, uhvatio rukom za kosu.

"Život u pitanju"

- Bio mi je život u pitanju. Ubola sam ga u levu stranu prsa dok se dizao s fotelje i pokušao povući gore. Njemu kao da nije bilo ništa od uboda jer me nastavio vući. Otvorila sam balkonska vrata držeći nož u ruci i vičući upomoć, ali je on vrata uspeo zatvoriti i uvući me. Uhvatio me s leđa preko trbuha kako bi me po svaku cenu odvukao na tavan dok sam ja ruku s nožem držala u vazduhu da me ne povredi. On ga je pokušavao zariti u mene, borili smo se i ubola sam ga još opet, i opet. Uspela sam nekako otvoriti vrata s nožem u ruci i pobeći u dvorište. Obilazila sam kuće komšija tražeći pomoć, ali nigde nikog nije bilo sve dok jedan komšija nije naišao. Zamolila sam ga da pozove Hitnu jer da sam ubila Senada nakon što me vezao lancem i hteo ubiti – opisala je optužena koja je suprugu nanela povrede opasne po život i koji je spasen zahvaljujući brzoj lekarskoj intervenciji i to na njenu inicijativu.

Suprugova maltretiranja koja je proživljavala tokom nekoliko godina veštaci su kroz koordinirano psihološko-psihijatrijsko veštačenje te pristiglu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se skrivala od nasilnika po sigurnim kućama i da je bila često prepuna modrica, zaključili da je bila u stanju dugotrajne patnje uzrokovane dugogodišnjim zlostavljanjem koje je kod nje rezultiralo hroničnim PTSP-om. A u vreme krivičnog dela bila je neuračunljiva.

Osim navodnog neverstva, Senad M. joj je predbacivao i situaciju sa najstarijom ćerkom koju je, takođe, tukao pa se u slučaj umešala škola te socijalni radnici. Dete su im u Nemačkoj gde su živeli do 2008. oduzeli, pa su u Belgiju na Senadovo insistiranje, pobegli ali sa četvoro dece.

"Imao je palicu u autu"

- Kad je izašla iz doma, on je tu ćerku s perikom na glavi tražio po gradu, u autu je vozio palicu da ju pretuče. Želeo je da je proda u BiH, jednom čoveku. A kako je nije mogao pronaći, krivio je mene da sam ja osramotila porodicu jer ćerka ne živi s nama. Kad sam god ja otišla od kuće da se spasim, on bi me uvek nekako pronašao. Često me gađao pepeljarama, a šipkama i drvetom tukao. Koliko je otišlo daleko njegovo ludilo svedoči i epizoda kada je pred decom na tavanu kuće u Nemačkoj stavio veliki debeli kanap da se o njega objsim kako komšije ne bi mislile da je on kriv – dodala je još optužena.

Čuvši sve strahote koje je nabrojala, sudija je Zejnepe M. pitala zašto nije prekinula brak i otišla za stalno.

- Jesam odlazila. Puno puta. Imam za to i dokaze da sam bežala od kuće i bila u sigurnoj kući. Ali on me uvek pronalazio i govorio da mu se moram vratiti ili da će mi ubiti porodicu i decu. A kad sam se god fizički branila od njega, postajalo je uvek samo gore. Zbog svog ponašanja morao je da pobegne iz Belgije i zato smo došli u Hrvatsku – zaključila je optužena te s nevericom primila informaciju da su joj u ključnim delovima iskazi različiti radi čega će se snimak njenog ispitivanja u tužilaštvu na sledećem ročištu slušati. A nije za isključiti i da će, s obzirom na različitost iskaza, i oštećeni suprug u ovom slučaju, kojem inače na temelju mera opreza ne sme se približiti, biti pozvan sudnicu kako bi i on opisao svoju verziju događaja.

Jedva preživeo

Inače, Senad M. je jedva preživeo zadobijene povrede. Optužena ga je prvo ubola u desnu stranu grudnog koša ispod ključne kosti probivši mu desni deo pluća u koji je ušla krv i vazduh. Drugi ubod u trbuh mu je povredio jetru, žuč i vene, a u zadnjicu je zadobio čak tri uboda.

Njegov iskaz u istrazi znatno se razlikuje od odbrane optužene. I on tvrdi suprotno.

- Dva dana pre tog spornog događaja, vratili smo se iz Bosne. Putem smo se svađali, međutim dolaskom kući smo se smirili. Nije istina da sam je držao četiri, pet dana vezanu na tavanu. Možda je bilo u pitanju 15 do 20 minuta jer sam joj hteo postaviti neka pitanja oko njene nevere pa sam je hteo preplašiti da mi kaže istinu. Zato sam je vezao. Pričali smo te mi je rekla da je odvežem i da će sve priznati. Sišli smo s tavana u dnevnu sobu. Sela je u fotelju kraj troseda a ja sam ustao i krenuo prema WC-u. Odjednom je ustala i ona te me ubola ali ne sećam se gde. Zasvrbelo me i potekla je krv. Sakrila je nož u rukav. Hteo sam da joj ga uzmem, ali me je posekla po ruci te me ubola više puta u trbuh. Pao sam i video da ona izlazi napolje, a ja sam krenuo na balkon da tražim pomoć. Izgubio sam svest i nakon pet dana se probudio u bolnici – ispričao je oštećeni Senad M. negirajući da je Zejnepe tog dana kao i dan pre zlostavljao. Međutim, u prilog toj tvrdnji ne idu pronađene stvari u kući tokom uviđaja poput lanca s lokotima i ključevima, te metalnog lanca pričvršćenog na gredi krova o koji je optužena, tvrdi, na tavanu bila vezana satima.

