DOKTORKU I MUŽA PRETUKLO OBEZBEĐENJE KAFANE, DVOJICA UHAPŠENA: Sada dobijam pretnje, meni je to jezivo, živim u strahu!

Doktorka S. D. (39) iz Beograda koja je, kako kaže, brutalno pretučena od strane radnika obezbeđenja u subotu u jednoj poznatoj kafani na Novom Beogradu, kaže da dobija pretnje nakon što je prijavila policiji nasilje.

Podsetimo, iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu juče su saopštili da su uhapsili N.B. (51) i A.G. (52) koje su oštećeni prepoznali kao izvršioce krivičnih dela. Kako su naveli iz tužilaštva, sumnja se da su uhapšeni S. D. naneli teške telesne povrede, dok su njenom suprugu A. D. naneli lake povrede.

- Policiji je sve prijavljeno, ali mi se ne osećamo bezbedno, pogotovo što smo nakon prijave počeli da dobijamo pretnje preko posrednika. Rečeno nam je da znaju gde živimo, šta radimo i gde se krećemo, meni je to jezivo, ne znamo šta da radimo. Naravno i to je odmah prijavljeno policiji - ispričala je pretučena doktorka za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Kako smo ranije pisali, u zajedničkoj akciji Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i policijskih službenika PS Novi Beograd, otkriven je identitet lica koja su dana 25. maja u poznatoj beogradskoj kafani u saizvršilaštvu izvršili krivično delo teška telesna povreda na štetu oštećene S.D. i krivično delo Laka telesna povreda na štetu oštećenog A.D.

S. D. je za Kurir objasnila da je tim povodom išla na prepoznavanje privedenih lica, kada nam je objasnila da su obojica bili učesnici napada na nju i supruga te večeri, ali da oni nisu jedini koji su ih tukli.

- Privedena su dvojica, ali glavni akteri ovog napada na nas nisu identifikovani. Verujem da pretnje dolaze upravo od njih kako bismo se povukli, međutim, mi idemo do kraja i ovome se mora stati na put - rekla je naša sagovornica, nakon čega je istakla da se još uvek ne oseća dobro, s obzirom na to da ima teške povrede i bubrega, ali i jake bolove.

foto: Privatna Arhiva

Podsećanja radi, 25. maja S. D. je sa drugaricom izašla u provod, kada im se pred kraj žurke pridružio njen suprug sa još dvojicom prijatelja. S. D. kaže da je sve bilo u redu do pred kraj, kada su, kako tvrdi, ničim izazvani na njih nasrnuli radnici obezbeđenja.

- Celo veče je bilo mirno, uživale smo i nismo imale nikakvih problema. Na kraju žurke, pridružio nam se moj muž sa dvojicom prijatelja. Pre polaska, muž je krenuo sa mnom do toaleta i u momentu kada smo pokušavali da se probijemo kroz gužvu da bismo došli do toaleta, morali smo da prođemo pored izlaza, a obezbeđenje je u tom trenutku izbacivalo dvoje ljudi. Mene su očigledno pomešali, misleći da sam i ja sa njima, napali su me i udarali iz sve snage - rekla je tada S. D. nakon čega je i dodala da je njen suprug iste sekunde reagovao, a onda je usledilo brutalno nasilje.

- Tukli su nas ljudi iz obezbeđenja, udarali su i rukama i nogama, u toj gužvi uopšte nisam gledala ko je gde, u jednom momentu podigla sam pogled i videla čoveka iz obezbeđenja koji je u rukama držao drvenu nogaru od stola, udarali su nas oboje i time, pokušala sam da dopuzim do mog muža na kojeg je više njih nasrnulo, vikala sam: "Ubićete ga, ubićete ga!" - ispričala je vidno potresena naša sagovornica.

