UŠETAO U KAFIĆ OBUČEN KAO RADNIK, PA IZREŠETAO LUKU ŽIŽIĆA: Ubici na trotinetu potvrđeno 20 godina robije!

Stefan Milašinović pravnosnažno je osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva Luke Žižića u kafiću "Ritual" na Novom Beograd 28. aprila 2022.

Apelacioni sud, u odnosu na optuženog Jovana Ugrenovića koji je bio osuđen na godinu dana i šest meseci zatvora zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, usvojio je žalbu njegovog branioca Nikole Ristovića i postupak protiv njega vratio na novo suđenje.

Okrivljeni Stefan Milašinović je oglašen krivim zbog toga što je od 28. aprila do 5. maja 2022. godine, na teritoriji Republike Srbije, učinio više krivičnih dela za koje mu se istovremeno sudi, te je 28. aprila 2022. godine, u ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu ubio oštećenog Luku Žižića, tako što je najpre ušao u navedeni objekat kako bi opservirao teren i utvrdio poziciju oštećenog, kojom prilikom je bio odeven u radnički kombinezon sive boje sa hiruškom crnom maskom na licu, crnim kačketom na glavi i tamnim rukavicama.

Kamere snimile ubistvo foto: Printscreen

- Učtivo je upitao svedoka V.Ž. koji se nalazio u šanku da li može da koristi toalet što mu je on dozvolio, te otišao do toaleta gde se zadržao oko 60 sekundi, nakon čega je bez reči napustio objekat krećući se istim pravcem iz koga je i došao do kafića, da bi se nakon toga nakon nepunih dva minuta ponovo vratio u navedeni objekat i prišao stolu za kojim je sedio oštećeni u društvu sa prijateljima i iz neposredne blizine sa udaljenosti od oko tri metra iz poluautomatskog pištolja, koji je neovlašćeno nosio, ispalio više projektila jedan za drugim u predelu glave, vrata, trupa, odnosno grudnog koša i desne natkolenice - navodi se u presudi koja je potvrđena.

Kako se navodi, ubijeni Luka Žižić je pogođen sa sedam projektila a Milašinović je u opasnost doveo i živote N.R, L.M. i A.M, koji su se nalazili u ugostiteljskom objektu, na udaljenosti od oko pola metra od ubijenog Luke Žižića.

- Nakon toga okriljeni je uspeo da pobegne sa lica mesta u apratman koji se nalazio u blizini navedenog ugostiteljskog objekta, a koji najam stana je prethodno rezervisao okr. U. P, u odnosu na koga je postupak razdvojen, u kome je okrivljeni boravio do 29.aprila 2022. godine, da bi 5. maja 2022. godine bio zatečen i lišen slobode u u kući u Kraljevu - navodi se u potvrđenoj presudi.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, ubica je sa mesta zločina navodno pobegao na trotinetu.

Tragovi na mestu zločina foto: screenshot, Nenad Kostić

Prema optužnici, Ugrenović kom će se ponovo suditi, sumnjiči se da mu je obezbedio kuću u Kraljevu i tu ga skrivao od 1. do 5. maja 2022., na taj način što je 1. maja 2022. godine posetio svedoka B.M. i pitao ga da mu da na korišćenje navedenu kuću kako bi tu odseo njegov jedan drugar na 3-4 dana.

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u odnosu na okrivljenog Stefana Milašinovića, dok je, usvajanjem žalbe branioca okrivljenog Jovana Ugrenovića, presuda u odnosu na navedenog okrivljenog ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u odnosu na ovog okrivljenog vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje - navodi se u odluci Apelacionog suda u Beogradu.

Na početku suđenja, Milašinović je priznao zločin.

- Ja sam upokojio Luku Žižića. Sada mi je žao što sam to uradio i kajem se zbog toga - priznao je na početku suđenja optuženi Milašinović.