TRI MESECA OD NEZAPAMĆENE TRAGEDIJE U NOVOM SADU! Ubili decu, pa izvršili samoubistvo, OCU UBICI niko ne posećuje grob! (FOTO)

Tačno tri meseca prošlo je od nezapamćene tragedije koja je potresla Novosađane, ali i celu Srbiju, kada su supružnici Lav P. S. (25) i Martina P. S. (23) ubili dvoje svoje dece, a potom skokom sa 17. sprata solitеra na Limanu izvršili samoubistvo!

- Prošlo je tri meseca od kada se dogodila tragedija, Martina je sahranjena u Bačkom Petrovcu, zajedno sa sinovima, međutim, posle nekoliko dana porodica Lava P. S. preuzeli su telo i sahranili ga na Novom groblju. I dan danas njemu nije podignut spomenik. Na mestu gde počiva sve je pusto, niti ima ikakvog obeležja, niti ikakvih oznaka da tu počiva mladić - kaže izvor za Kurir.

Naime, nakon što je vest stigla do članova porodice sa kojom Martina nije godinama bila u kontaktu, preuzeli su njeno telo i telo ubijenih mališana, a njihova sahrana održala se na Evangelističkom groblju u Bačkom Petrovcu uz prisustvo uže familije. Međutim, ovo nije bio slučaj sa telom Lava P. S. koji je sahranjen tek posle nekoliko dana, s obzirom na to da njegovo telo porodica nije dugo preuzela, da bi potom sahranu ogranizovali u strogoj tajnosti. Niko od roditelja, prijatelja, a ni rođaka nije pojavio na Novom groblju gde je on sahranjen.

Grob niko ne obilazi

Kako se može videti na fotografijama, i posle tri meseca na grobnom mestu gde počiva Lav, koji je zajedno sa suprugom izvršio samoubistvo, nakon što su ubili dvoje dece, nema nikakvog obeležja. Ostala je samo slegnuta zemlja posle kiša, a spomenik pokojnom Lavu još uvek nije podignut.

- Niko od porodica ne obilazi njegov grob, potpuno je pusto, jedino na njegovom grobu nema nijedne dogorele sveće, niti ikakvog cveća. I na sahrani mu je bio samo jedan kućni prijatelj, roditelji su u teškom stanju, na lekovima - ispričao je naš sagovornik.

U stanu pronađena tela mališana

Martina i Lav P. S. podsećanja radi, tog kobnog 1. marta oko 22 časa ušli su zajedno u zgradu na Bulevaru cara Lazara 7, potom su se popeli da poslednji sprat solitera, razbili staklena vrata i došli do krova, a zatim držeći se za ruke, skočili su u smrt!

Stanari ove višespratnice otkrili su da ovaj mladi bračni par uopšte ne stanuje na toj adresi, oni su identifikovani na osnovu otisaka prstiju, a ubrzo, odlaskom do mesta gde su supružnici živeli, policija je zatekla užasavajući prizor! Tela dvojice dečaka od jedne i tri godine pronađena su u kući u Petrovaradinu prekrivena belim čaršavom, te je ubrzo otkriveno da je ovaj bračni par, pre nego što su izvršili samoubistvo, ubili sopstvenu decu.

Upali u kandže sekte?

Dolaskom na lice mesta, u kući gde je bračni par živeo sa decom, pronađeni su egipatski simboli na zidovima. Navodno, simboli su pronađeni u dnevnom boravku, a u sobi u kojoj su spavali je bio bračni krevet i krevetac.

Istražitelji su danonoćno radili na ovom slučaju, a motiv su uporno tražili upravo u sekti, s obzirom na jezive scene koje su zatekli prilikom ulaska u stan gde je ova porodica boravila. Prema rečima našeg izvora, ovde se najčešće radi o manipulativnoj kontroli žrtve. Za uspostavljanje ovakvog kontakta, potrebno je određeno vreme, nakon čega sledi kompletno odsecanje od bližnjih, što je ujedno bio slučaj i sa Lavom i Martinom.

- Kada žrtva uđe u sektu u početku dobija neki benefit, posle toga kreće rapidno iznuđavanje žrtve do krajnjih granica kada žrtva postaje potpuni član sekte i onda kreće da taj tip verovanja nameće kao jedini pravi, čak neki članovi satanističkih sekti mogu dobiti ekstremne zadatke koji se neretko završe velikom tragedijom, kao što je ova - ispričao je naš izvor.

Naime, kako smo ranije pisali, Martina je oko vrata nosila ogrlicu sa znakom Ankh, odnosno egipatski hijeroglif koji predstavlja večni život, besmrtnost. Ubrzo nakon tragedije i saznanje da iza svega stoji moćna sekta, porodica koja je živela u prizemlju kuće u kojoj su ubijena dva deteta odmah su se iste večeri iselili, kao i komšije porodice koje su živeli u istom dvorištu kao i Martina i Lav.

- Još uvek niko ne može da veruje da je nešto ovako bilo moguće, ovakve stvari se mogu videti u najgorim horor filmovima, ali ljudi su sada još više uplašeni. Žive u strahu zbog priče o sektama - kaže izvor.

Rezultati obdukcije jezivi U telima Lava P. S. (25) i njegove dve godine mlađe supruge Martine P. S. nađeno je prisustvo alkohola u organizmu, dok su rezultati obdukcije i toksikoloških analiza tela dvojice dečaka, pokazali da je u telima mališana bilo i etanola koji bi mogao da bude uzrok smrti.

Lav bio čudan

Komšije Martinine porodice u Bačkom Petrovcu, ovu mladu majku pamte kao dobru devojčicu, s obzirom na to da je godinama nisu viđali. Kako su rekli, Martina je svojevremeno dolazila sa Lavom u porodični dom gde je živela sa roditeljima, bratom i sestrom, međutim, nedugo nakon što su njih dvoje uopšte otpočeli vezu, Martina je prekinula svaki kontakt sa porodicom.

- Martina je bila normalna devojka, i cela njena porodica je malo povučenija, ali su dobri ljudi. Pet godina nisu već u kontaktu sa njom, našla je tog nekog, udala se i otišla, ko zna u šta je on uvukao - rekla je nedavno komšinica ove porodice u Bačkom Petrovcu.

S druge strane, za Lava su kolege sa kojima je radio četiri godine, ispričale da je vremenom postao nekako čudan i otuđen, međutim, sve ih je ipak s razlogom šokirala vest o porodičnoj tragediji.

- Lav je bio dobar i vredan radnik. Nikada nismo imali nikakvih pritužbi na njega. Radio je kod nas četiri godine i sve je bilo u redu. Bio je malo asocijalan i nije se odazivao na pozive na druženje među kolegama - rekle su kolege i dodale da je Lav otkaz u toj firmi dao samo dva meseca pre same tragedije.