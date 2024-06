ZAŠTO MILJANA KECMANOVIĆ, MAJKA DEČAKA UBICE NE SVEDOČI? Advokat otkrio kako će to uticati na proces! Već triput nije došla na sud

Miljana Kecmanović, majke dečaka koji je 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i čuvara te škole, nije se pojavila na poslednjem suđenju u parničnom postupku, a njena advokatica poručila je da ona ne želi da svedoči!

Kako će njeno odbijanje da da iskaz uticati na dalji tok postupka i šta to znači za sam proces?

Na samom početku ročišta sudiji se obratila advokatica majke dečaka ubice kojoj je ovo bio treći put da ne dođe na suđenje. Advokatica je navela da povlači predlog za saslušanje Miljane Kecmanović, te i da ona neće svedočiti u postupku koji se vodi protiv nje, jer nije u stanju posle krivičnog postupka.

"Sud svakako može da donese odluku!"

Advokat Radomir Munižaba objasnio je na koji način će povlačenje predloga za saslušanje Miljane Kecmanović uticati na dalji postupak.

- Pitanje je da li je tužena odbila da se saslušava kao parnična stranka ili u postupku na pripremnom ročištu nije ni postojao predlog da se ona saslušava. U svakom slučaju, parnična stranka ne mora da dođe na ročište za njeno saslušanje, te sud može da mimoiđe izvođenje dokaza saslušanja tužene, te nakon toga sud može da donese odluku i mimo saslušanja tužene - objasnio je Munižaba.

Dodatno je objasnio da u parničnom postupku, za razliku od krivičnog, ne dolazi do iznošenja odbrane, već se stranke, tužioci i tuženi, zastupaju. Kako navodi advokat, sud će prilikom donošenja odluke ceniti što parnična stranka nije htela da se sasluša.

"Izvode se drugi dokazi"

- Bez obzira što se tužena ne saslušava, izvode se i drugi dokazi saslušanjem drugih parničnih stranaka i ispitivanjem svedoka, dostavljanjem dokumenata i drugih pismenih dokaza, a takođe se mogu odrediti i određena veštačenja bitna za postupak - kaže advokat.

Munižaba je istakao da krivični spisi i iskazi dati u krivičnom postupku mogu da se koriste u parničnom postupku, ukoliko sud prihvati predlog da se isti koriste.

- Druge parnične stranke se ne mogu protiviti tome sto neka od parničnih stranaka ne želi da se sasluša i ne mogu imati nikakav uticaj na takvu odluku. Ponavljam da parnična stranka koja ne želi da pristupi na ročište da se saslušava ne može da snosi nikakve posledice, te sud u toj situaciji može jedino da mimoiđe izvođenje dokaza saslušanja tužene - zaključuje Munižaba.

DNK na čauri

Kako je navelo tužilaštvo, majka dečaka ubice je optužena za krivična dela - nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Za Miljanu Kecmanović tužilaštvo je predložilo kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci. DNK trag Miljane Kecmanović pronađen je na čauri koja je nađena kod vrata u učionici-kabinetu istorije .

"Pustite mašti na volju"

Miljana Kecmanović je na prethodnom ročištu šokirala sve u sudnici svojim odgovorom otkud njen DNK na čauri pronađenoj u učionici.

- Pustite mašti na volju - arogantno je Miljana Kecmanović dala odgovor na konkretno pitanje, ne želeći time da otkrije na koji način je jak biološki materijal ostavila na čauri, pa tako ni da li su tačne spekulacije koje su se provlačile kroz javnost, da je lično punila oružje.

Inače, majka dečaka ubice je po profesiji stručnjak za DNK i veštačila je i davala stručno mišljenje u brojnim sudskim predmetima.

Ninela Radičević, majka Ane Božović, učenice petog razreda koja je ubijena dok je bila na dežurstvu u OŠ "Vladislav Ribnikar", obratila se javnosti putem društvenih mreža.

- Diva je bila svedeno obučena, blago razbarušene kose. Pozdravljam, skapirala je da je stvarno glupo da dolazi sređena kao da ide na svadbu, pametna je žena. Nego razmišljam, ako nije odgovorna za masovno ubistvo svog sina, zašto odbija da odgovara na pitanja punomoćnika oštećenih i porodica streljanog Dragana, Ane, Bojane, Andrije, Eme, Katarine, Sofije, Adriane, Mare i Angeline? Ja da nisam kriva, jedva bih dočekala da odgovaram na ova pitanja i time pokažem svoju nevinost, ali to sam ja.. Divina izjava da se svo četvoro odvedu na streljanje je sramna obzirom da ima još jedno maloletno dete koje je najmanje krivo i to dete treba zaštititi od ovakvih izjava. A šta treba, da se svi lepo vrate kući i nastave skladan porodični život koji su imali do 3. maja prošle godine? - napisala je Ninela.

"Suđenje je mučno"

Anđelko Aćimović bio je jedan od roditelja, koji ja na iznošenju odbrane majke dečaka ubice, Miljane Kecmanović, izašao iz Višeg javnog suda u Beogradu. Anđelko je opisao šta se dešavalo iza zatvorenih vrata sudnice.

- Suđenje je počelo mučno, ja sam ga zbog toga i napustio, jer je taktika advokata i cele ekipe da se brane na taj način što će izazivati sažaljenje javnosti i pokušati da tako utiču na sudiju da su oni dobra porodica, što mi apsolutno znamo da nije tačno od početka suđenja. Sada su samo pokazali svoje veliko licemerje i jednu nepotrebnu i nakaradnu sliku o sebi - rekao je Anđelko Aćimović i dodaje:

- Nikada nisu osetili iskreno žaljenje za sve što su uradili u vaspitanju tog deteta i za posledice koje su proistekle. Sada su sve priče usmerene na njihovu ličnu zaštitu, što još više pojačava našu bol - rekao je Aćimović.

